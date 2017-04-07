07.04.2017 | 17:05

В 2017 году в городском конкурсе профессионального мастерства приняли участие семь воспитателей детских садов.

«Именно учреждения дошкольного образования Пензы делятся опытом с коллегами из других мест», - подчеркнул министр образования области Александр Воронков.

Конкурс прошел в несколько этапов. Участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки, представляли материалы о своем педагогическом опыте, проводили мастер-классы.

«Мне очень помогали мои коллеги, без них ничего бы не получилось. Мы сидели целыми днями, а потом еще созванивались дома», - отметила участница конкурса «Воспитатель года» Светлана Хохлова.

По итогам городского конкурса воспитателем года и обладателем денежной премии в размере 20 000 рублей стала инструктор по физической культуре детского сада № 57 «Матрешка» Маргарита Ежова. Она примет участие в областном смотре. Второе и третье места у Татьяны Мамонтьевой и Марины Красновой. Они получат 15 000 и 10 000 рублей соответственно.