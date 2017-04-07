07.04.2017 | 10:07

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова оказала содействие ребенку-инвалиду в восстановлении его права на получение дошкольного образования.

Мама малыша, обратившись к чиновнице, сообщила, что администрация муниципального детского сада Пензы отказала ее пятилетнему ребенку в организации обучения на дому.

Во время проверки выяснилось, что отказ является неправомерным. В итоге выявленные нарушения были устранены, в отношении лиц, допустивших их, вынесены дисциплинарные взыскания.

«Руководству детского сада рекомендовано усилить контроль за исполнением законодательства в части реализации прав детей на дошкольное образование и организации обучения детей-инвалидов на дому», - резюмировали на сайте уполномоченного.

Это уже не первый случай в Пензе, когда к детям с ограниченными возможностями здоровья относятся невнимательно и пренебрежительно. Так, одной маме ребенка-аутиста воспитатель заявила, что она должна перевести малыша в другой детский сад.

Причин, по ее словам, было две. Во-первых, воспитатели не успевали следить за ним, а во-вторых, остальные родители были против того, чтобы необычный малыш находился в одной группе с их детьми.

Только после вмешательства уполномоченного право ребенка на получение дошкольного образования в обычном детсаду было полностью восстановлено.