Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова оказала содействие ребенку-инвалиду в восстановлении его права на получение дошкольного образования.
Мама малыша, обратившись к чиновнице, сообщила, что администрация муниципального детского сада Пензы отказала ее пятилетнему ребенку в организации обучения на дому.
Во время проверки выяснилось, что отказ является неправомерным. В итоге выявленные нарушения были устранены, в отношении лиц, допустивших их, вынесены дисциплинарные взыскания.
«Руководству детского сада рекомендовано усилить контроль за исполнением законодательства в части реализации прав детей на дошкольное образование и организации обучения детей-инвалидов на дому», - резюмировали на сайте уполномоченного.
Это уже не первый случай в Пензе, когда к детям с ограниченными возможностями здоровья относятся невнимательно и пренебрежительно. Так, одной маме ребенка-аутиста воспитатель заявила, что она должна перевести малыша в другой детский сад.
Причин, по ее словам, было две. Во-первых, воспитатели не успевали следить за ним, а во-вторых, остальные родители были против того, чтобы необычный малыш находился в одной группе с их детьми.
Только после вмешательства уполномоченного право ребенка на получение дошкольного образования в обычном детсаду было полностью восстановлено.
ПОСТПРАВДА
В Москве по подозрению в педофилии задержан Сергей Грушевский. Следователям из СК на данный момент известно, как минимум о трех предполагаемых жертвах, все трое - мальчики младше 12 лет. Если я правильно понимаю, то Сергей Грушевский один из учредителей ВОО «Молодая Гвардия Единой России».Что интерсно, обвиняемый в педофилии Сергей Грушевский вошел в учередидители ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 4 марта 2017 года, когда уже был в разработке ГСУ СК РФ. По предварительным данным его подозревают в 20 эпизодах.
Ой, а он еще и учредитель ООДО «Лига Юных Журналистов» вместе с экс-сенатором Александром Школьником.А в редакциях стоит «блок» на упоминание в одном тексте слов «педофилия» и «Молодая Гвардия Единой России»?