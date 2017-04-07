В среду, 5 апреля, делегация правительства Пензенской области под руководством зампреда Олега Ягова ознакомилась с работой объектов социальной сферы в Колышлейском районе. В группу вошли представители областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, региональных минобразования и минкультуры.
Первым пунктом маршрута стал клуб села Телегино - главный культурно-досуговый центр населенного пункта. Здесь проходят праздники, занимаются юные вокалисты, танцоры и артисты, а также располагаются библиотека и небольшой спортивный зал, оборудованный силами общественности.
Глава администрации района Александр Спирягин сообщил, что в 2016 году в клубе капитально отремонтировали крышу, затратив более 600 тысяч рублей. В этом году планируется заменить оконные рамы и провести косметический ремонт внутри здания.
Олег Ягов обратил внимание на неудовлетворительное состояние кресел в актовом зале и отметил, что деньги также следует закладывать на оборудование клуба и пополнение библиотечного фонда.
Затем гости ознакомились с филиалом Сердобского многопрофильного техникума, где действуют три учебные группы по профессиям «тракторист» и «повар-кондитер». Между тем техникум может вмещать более пятисот студентов.
Зампред обозначил проблему пустующих учебных площадей и порекомендовал руководству техникума расширить перечень услуг - например, обучать молодежь новым специальностям на коммерческой основе.
Делегация также ознакомилась с работой комплексного центра социального обслуживания населения, средней общеобразовательной школы № 1, центрального районного Дома культуры и краеведческого музея.
«На заседании с участием представителей всех социальных служб и ведомств Олег Ягов положительно охарактеризовал работу социальной сферы Колышлейского района. Он также дал ряд рекомендаций по улучшению работы в сфере образования, культуры и туризма, профилактики правонарушений несовершеннолетних и участию района в целевых федеральных и региональных программах», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
ПОСТПРАВДА
В Москве по подозрению в педофилии задержан Сергей Грушевский. Следователям из СК на данный момент известно, как минимум о трех предполагаемых жертвах, все трое - мальчики младше 12 лет. Если я правильно понимаю, то Сергей Грушевский один из учредителей ВОО «Молодая Гвардия Единой России».Что интерсно, обвиняемый в педофилии Сергей Грушевский вошел в учередидители ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 4 марта 2017 года, когда уже был в разработке ГСУ СК РФ. По предварительным данным его подозревают в 20 эпизодах.
Ой, а он еще и учредитель ООДО «Лига Юных Журналистов» вместе с экс-сенатором Александром Школьником.А в редакциях стоит «блок» на упоминание в одном тексте слов «педофилия» и «Молодая Гвардия Единой России»?