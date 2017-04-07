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Общество | В Колышлейском районе побывала делегация областного правительства

07.04.2017|10:04
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В среду, 5 апреля, делегация правительства Пензенской области под руководством зампреда Олега Ягова ознакомилась с работой объектов социальной сферы в Колышлейском районе. В группу вошли представители областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, региональных минобразования и минкультуры.

Первым пунктом маршрута стал клуб села Телегино - главный культурно-досуговый центр населенного пункта. Здесь проходят праздники, занимаются юные вокалисты, танцоры и артисты, а также располагаются библиотека и небольшой спортивный зал, оборудованный силами общественности.

Глава администрации района Александр Спирягин сообщил, что в 2016 году в клубе капитально отремонтировали крышу, затратив более 600 тысяч рублей. В этом году планируется заменить оконные рамы и провести косметический ремонт внутри здания.

Олег Ягов обратил внимание на неудовлетворительное состояние кресел в актовом зале и отметил, что деньги также следует закладывать на оборудование клуба и пополнение библиотечного фонда.

Затем гости ознакомились с филиалом Сердобского многопрофильного техникума, где действуют три учебные группы по профессиям «тракторист» и «повар-кондитер». Между тем техникум может вмещать более пятисот студентов.

Зампред обозначил проблему пустующих учебных площадей и порекомендовал руководству техникума расширить перечень услуг - например, обучать молодежь новым специальностям на коммерческой основе.

Делегация также ознакомилась с работой комплексного центра социального обслуживания населения, средней общеобразовательной школы № 1, центрального районного Дома культуры и краеведческого музея.

«На заседании с участием представителей всех социальных служб и ведомств Олег Ягов положительно охарактеризовал работу социальной сферы Колышлейского района. Он также дал ряд рекомендаций по улучшению работы в сфере образования, культуры и туризма, профилактики правонарушений несовершеннолетних и участию района в целевых федеральных и региональных программах», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|07.04.2017 10:25|

ПОСТПРАВДА

В Москве по подозрению в педофилии задержан Сергей Грушевский. Следователям из СК на данный момент известно, как минимум о трех предполагаемых жертвах, все трое - мальчики младше 12 лет. Если я правильно понимаю, то Сергей Грушевский один из учредителей ВОО «Молодая Гвардия Единой России».Что интерсно, обвиняемый в педофилии Сергей Грушевский вошел в учередидители ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 4 марта 2017 года, когда уже был в разработке ГСУ СК РФ. По предварительным данным его подозревают в 20 эпизодах.

Ой, а он еще и учредитель ООДО «Лига Юных Журналистов» вместе с экс-сенатором Александром Школьником.А в редакциях стоит «блок» на упоминание в одном тексте слов «педофилия» и «Молодая Гвардия Единой России»?

Гость|07.04.2017 10:31|

Уважаемая делегация! Просим защитить колышлейских фермеров, привозящих молоко в Пензу. Им не дают торговать местные нарушители:

1. Площадка внутри квартала: Школа 30 - Мира 64 (Ново-Западная Поляна). Здесь по утрам в 7 часов утра, кроме четверга продают молоко, разбавленное сырой технической водой.

2. На сэкономленные таким путём деньги куплена квартира для сынка продавщицы - название улицы не указываем.

3. Чтобы монополизировать выгодное место на стихийном рынке, сынок угрожает другим (добросовестным) доставщикам молочной продукции:

"Мне конкуренты не нужны".

4. В итоге жители микрорайона остались в эти дни вообще без молока.

5. Ждём, когда закончится оборонительная война добросовестного поставщика с молочником-бандитом.

Гость|07.04.2017 10:34|

penzainform.ru писал(a):

Глава администрации района Александр Спирягин сообщил, что в 2016 году в клубе капитально отремонтировали крышу, затратив более 600 тысяч рублей.
Молодец Спирягин, ему бы поручить курировать перинатальный центр или роддом на Пушкина а не Савину.

Цена крыши роддома в 20 в 30 раз больше обошлась?

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