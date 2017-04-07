07.04.2017 | 10:04

В среду, 5 апреля, делегация правительства Пензенской области под руководством зампреда Олега Ягова ознакомилась с работой объектов социальной сферы в Колышлейском районе. В группу вошли представители областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, региональных минобразования и минкультуры.

Первым пунктом маршрута стал клуб села Телегино - главный культурно-досуговый центр населенного пункта. Здесь проходят праздники, занимаются юные вокалисты, танцоры и артисты, а также располагаются библиотека и небольшой спортивный зал, оборудованный силами общественности.

Глава администрации района Александр Спирягин сообщил, что в 2016 году в клубе капитально отремонтировали крышу, затратив более 600 тысяч рублей. В этом году планируется заменить оконные рамы и провести косметический ремонт внутри здания.

Олег Ягов обратил внимание на неудовлетворительное состояние кресел в актовом зале и отметил, что деньги также следует закладывать на оборудование клуба и пополнение библиотечного фонда.

Затем гости ознакомились с филиалом Сердобского многопрофильного техникума, где действуют три учебные группы по профессиям «тракторист» и «повар-кондитер». Между тем техникум может вмещать более пятисот студентов.

Зампред обозначил проблему пустующих учебных площадей и порекомендовал руководству техникума расширить перечень услуг - например, обучать молодежь новым специальностям на коммерческой основе.

Делегация также ознакомилась с работой комплексного центра социального обслуживания населения, средней общеобразовательной школы № 1, центрального районного Дома культуры и краеведческого музея.

«На заседании с участием представителей всех социальных служб и ведомств Олег Ягов положительно охарактеризовал работу социальной сферы Колышлейского района. Он также дал ряд рекомендаций по улучшению работы в сфере образования, культуры и туризма, профилактики правонарушений несовершеннолетних и участию района в целевых федеральных и региональных программах», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.