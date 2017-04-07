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Общество | Сотни пензенцев прошли обследование во Всемирный день здоровья

07.04.2017|16:39
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Во дворце спорта «Олимпийский» десятки пензенцев избавлялись от плохого настроения. В этом году темой Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, стала депрессия. По статистике, ей страдают около 300 миллионов человек в мире. Больше половины из них борются с психическим расстройством самостоятельно.

«Единственный выход - это спорт и отдых в санатории. К врачам я стараюсь не обращаться, считаю, что лекарства зашлаковывают организм», - поделилась своим мнением жительница Пензы Раиса Гончарова.

Горожанам рассказали об услугах, которые предоставляются в системе здравоохранения лицам с психическим расстройством, о том, куда следует обращаться, и главное, как понять, что у тебя депрессия.

«Появляется нежелание что-либо делать, раздражительность, не хочется ни с кем видеться - лучше всего обратиться к врачу. Сейчас при антикризисном центре работает телефон доверия. Можно позвонить и просто проконсультироваться», - уточнил врач областной психиатрической больницы Сергей Соколов.

Во время акции медики исследовали не только души пензенцев, но и их тела. Прием пациентов вели специалисты из разных сфер здравоохранения.

«У нас комплексное обследование: определяем индекс массы тела, уровень сахара и холестерина в крови, уровень насыщаемости крови кислородом. По его результатам врачи смогут определить так называемый резерв организма», - пояснила зам. главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Празднование Всемирного дня здоровья в Пензе завершило занятие по фитнес-аэробике. Ведь физическая активность - это лучшее средство от депрессии.

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