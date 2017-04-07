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Общество | Пензенцы выпускают лесных птиц на волю в честь Благовещения

07.04.2017|16:19
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На Благовещение до сих пор существует красивый обычай выпускать птиц из клеток. Перед праздником в Пензе ловят в основном чижей и щеглов. Сажают их в клетки и продают прохожим. Люди считают, что выпущенные на волю птахи попросят у Бога за тех, кто им дал свободу.

«У меня двое детишек, попрошу для них здоровья», - решила молодая пензячка.

«Хочу добра для всех - и людей, и животных», - отметила другая горожанка.

Птицеловы всегда говорили: «Дайте выкуп за птичек - пташки Богу помолятся!» В этом году такой выкуп стоил 150 рублей.

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Гость|07.04.2017 18:57|

Поймать. Продать. Отпустить.

Мало торговли свечками, надо и птичками торговать?

Гость|07.04.2017 18:58|

Пташки умнее многих людей. Не верят в вымысел и никому молиться не будут.

Гость|07.04.2017 19:10|

С ума уже посходили. Птицу ловят, мнут ее, оперение портится, какая-то часть погибнет сразу , а какая-то может и после того как ее выпустят. Какой-то изуверский обычай.

Гость|07.04.2017 19:43|

птичку жалко..попик,птичку не трогай

Гость|07.04.2017 19:47|

penzainform.ru писал(a):

обычай выпускать птиц из клеток.
а за каким вообще птиц со жать в клетку и содержать в не воле.в чем логика сея действия.

Гость|07.04.2017 19:50|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
обычай выпускать птиц из клеток.
а за каким вообще птиц со жать в клетку и содержать в не воле.в чем логика сея действия.
У дебилов нет логики . РПЦ против логики .

Гость|07.04.2017 20:05|

Обречённые на гибель

Люди, желая соблюсти православные традиции, охотно покупали птенцов и открывали клетки, искренне считая, что делают богоугодное дело. Но, сами того не ведая, «доброжелатели» обрекали птиц на верную гибель – обессилевшие после долгого сидения в заточении птенцы просто не могли вернуться в среду своего привычного обитания и, как правило, погибали от голода или становились добычей многочисленных уличных кошек и собак.

«На самом деле эта традиция, несмотря на многовековой возраст, никакого отношения к празднику Благовещения не имеет, – утверждает историк Елена Ионова. – Это всего лишь историческое заблуждение. Согласно Священному Писанию, желая спасти собственную душу и искупить грехи, добропорядочный христианин должен был осенью подобрать на улице птенца, выпавшего из гнезда или отбившегося от своих сородичей, выходить и выкормить его, помочь ему окрепнуть, и только после этого в день Благовещения выпустить его на волю. В таком виде спасение птиц полностью соответствует нормам морали и христианской добродетели и всячески поддерживается служителями церкви».

Увы, но сейчас «спасение птиц» превратилось в полноценную коммерческую услугу: любой желающий может приобрести клетку с пичугами у многочисленных «охотников» и выпустить пернатых пленников на волю. Занимаются таким нехитрым и жестоким «бизнесом», как правило, алкоголики и тунеядцы, не имеющие постоянного дохода и стремящиеся заработать на «милосердии добрых людей». Они отлавливают птенцов в лесах и полях, сажают их в клетки – в одной «проволочной квартире» может находиться до нескольких десятков пернатых, а затем продают всем желающим. При этом стоимость одной птицы зависит всецело от аппетитов «продавца» и варьируется от 100 до 500 рублей.

Гость|07.04.2017 20:07|

За эти деньги люди получают обессилевшего, истощённого и изрядно потрёпанного «товарищами по несчастью» птенца, который уже не может нормально летать – чтобы не потерять свою добычу, охотники подрезают пернатым крылья. Судьба у таких «небесных почтальонов» незавидная – питаясь отходами с городских свалок, они, в конце концов, умирают от голода, либо попадают в лапы бездомных животных. Даже если птенцам удаётся улететь и добраться до привычной среды обитания, они всё равно обречены – восстановиться без надёжного убежища и полноценного питания в лесу невозможно, а самостоятельно добывать себе пищу израненные птицы не могут.

Опасные болезни и вкусная замена

Активисты-экологи долгие годы ведут негласную «войну» с ушлыми «коммерсантами», пытаясь спасти птиц от гибели. Каждый год в Туле проходят одиночные пикеты – молодые ребята стоят на улицах города с плакатами, призывающими отказаться от соблюдения варварской, убийственной и отнюдь не христианской традиции:

«Таким образом мы стараемся донести до людей, почему не стоит покупать птиц на Благовещение, – комментирует руководитель регионального Зеленого Движения России Екатерина Олейник. – Большинство туляков просто проходят мимо, но каждый раз находятся люди, искренне интересующиеся нашей деятельностью, задающие вопросы и желающие разобраться в ситуации. Мы проводим рейды по местам торговли, приезжаем на импровизированные «птичьи рынки», вызываем сотрудников полиции. К сожалению, всё, что правоохранители могут сделать – это оштрафовать продавцов за несанкционированную торговлю. Изъять живой товар удаётся далеко не всегда, но даже если это случается, на участь птиц это существенно не влияет – полицейские могут лишь отпустить их на волю, где они рано или поздно погибнут. Специальной организации, которая занялась бы лечением и выхаживанием птенцов, в нашем регионе, к сожалению, нет. Поэтому единственно верное решение в данной ситуации – рассказать людям, какими последствиями чревата благовещенская традиция. Тогда птиц просто перестанут покупать и, соответственно, сократится число желающих нажиться на продаже лесных обитателей».

Екатерина Олейник

Екатерина Олейник Фото: Из личного архива

Против «птичьей» традиции выступают не только экол

Гость|07.04.2017 20:08|

Против «птичьей» традиции выступают не только экологи, но и медики – ведь дикие птицы могут быть переносчиками различных инфекций и желание освободить птенца может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

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«Вероятность подхватить заразу от птицы довольно низка, но старикам, детям и людям с пониженным иммунитетом следует соблюдать крайнюю осторожность, – советует врач-терапевт Ирина Назарова. – Самое распространённое заболевание, которое может передаться от птиц человеку – хламидиоз. У инфицированного появляется слабость, повышается температура, возникают боли в мышцах, кашель, головная боль, ухудшается аппетит. В зависимости от индивидуальных особенностей организма, болезнь может проходить очень тяжело и закончиться серьёзными осложнениями. Также от диких птиц можно подхватить кишечную инфекцию – сальмонеллез, колибациллез».

Кстати, несмотря на сугубо религиозное происхождение «птичьей» традиции, служители церкви относятся к ней крайне неодобрительно, предпочитая вместо диких птиц выпускать в небо домашних прирученных голубей – побыв на воле некоторое время, эти «небесные почтальоны» возвращаются в голубятню, где им ничто не угрожает.

Если вы всё же хотите отпраздновать Благовещение в соответствии с христианскими традициями, можете заменить живых птиц съедобными. В старину хозяйки в этот день пекли сладкие пироги в форме птичек, которые покрывали жидким мёдом и раздавали детворе. Такая альтернатива и экологам, и врачам, и священникам, и простым верующим придётся по вкусу. Причём как в прямом, так и в переносном смысле.

Гость|07.04.2017 20:10|

А давайте перед пасхой ловить попов, сажать их в клетки, отвозить подальше от хоамиков в лес и выпускать!

А они там молиться за нас будут. И всего за 150 рублей!

Имя: Гость
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