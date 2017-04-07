07.04.2017 | 16:19

На Благовещение до сих пор существует красивый обычай выпускать птиц из клеток. Перед праздником в Пензе ловят в основном чижей и щеглов. Сажают их в клетки и продают прохожим. Люди считают, что выпущенные на волю птахи попросят у Бога за тех, кто им дал свободу.

«У меня двое детишек, попрошу для них здоровья», - решила молодая пензячка.

«Хочу добра для всех - и людей, и животных», - отметила другая горожанка.

Птицеловы всегда говорили: «Дайте выкуп за птичек - пташки Богу помолятся!» В этом году такой выкуп стоил 150 рублей.