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Общество | На каменском мосту открыли реверсивное движение по левой полосе

07.04.2017|15:56
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Теперь жителям Каменки не нужно делать восьмидесятикилометровый крюк, чтобы попасть в близлежащие села и деревни. Для движения легкового и пассажирского автотранспорта открыли одну полосу путепровода, реконструкция которого началась еще в прошлом году.

«На другой стороне будем работать, а потом посмотрим, как поступить с движением, чтобы к маю мост открыть», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

По словам представителей подрядной организации, осуществляющей ремонт моста, закончено уже порядка 80% запланированных работ.

«Положен асфальт, установлены барьерные ограждения, водоотводные блоки и решетки, трубы», - уточнил прораб Валерий Костюшин.

Путепровод соединяет две федеральные трассы: Пенза - Тамбов и М4. Кроме того, только по нему можно из Каменки добраться до Варежки, Кочетовки, Головинщина и Кочалейки. Несколько месяцев назад из-за закрытия моста на ремонт у жителей района возникла масса неудобств.

«Бывало, оставлял машину у переезда, а оттуда шел пешком», - рассказал один из местных.

Сейчас по левой полосе открыто реверсивное движение, оно регулируется светофорами. С пятиминутными интервалами машины проезжают сначала с одного конца путепровода, потом с другого.

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Гость|07.04.2017 19:53|

Что значит "на каменском мосту"? Я не в ладах с русским языком.

Имя: Гость
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