07.04.2017 | 12:16

К концу марта сразу в восьми районах Пензенской области максимальная скорость мобильного Интернета выросла до 130 Мбит/с. Это стало возможным благодаря проведенной «МегаФоном» модернизации транспортной сети для нескольких десятков базовых станций четвертого поколения (4G).

Технические работы по подключению базовых станций 4G/LTE к новым, более емким и быстрым волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) провели инженеры «МегаФона» в Пензе и восьми районах области: Спасском, Никольском, Городищенском, Бессоновском, Сердобском, Земетчинском, Лунинском и Башмаковском.

Благодаря новой схеме подключения железа к кабелям пропускная способность сети выросла в 10 раз. Для потребителей это означает, что максимальная скорость интернет-доступа в зоне действия этих станций выросла со 100 до 130 Мбит в секунду.

«В районах, где мы провели технические работы, проживает более 250 тысяч человек, а это значительная часть жителей области. Всего за две недели после их окончания потребление мобильного Интернета в этих районах выросло почти на 20%. По сравнению с прежними радиоканалами новые оптоволоконные кабели позволяют быстрее передавать данные между базами. Поэтому выросли и максимальные, и средние скорости, которые зависят от загрузки сети и числа интернет-пользователей. Фактически даже для скачивания или отправки тяжелых файлов сейчас требуются считанные минуты. Позитивно новые скорости сказались и на качестве онлайн-видео, работе любых интернет-сервисов», – отметил директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.