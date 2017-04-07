07.04.2017 | 18:03

К любому труду Вера Щегоцкая относится с уважением. Когда-то работала инженером-программистом, а сейчас дворником. О том, что сменила умственную деятельность на физическую, женщина не переживает. Зато сетует о другом.

«Наши жильцы ведут себя отвратительно, мусорят везде. Листву убирать даже приятно, а вот эти отходы... И говорить о них не хочу!» - заявила Вера Щегоцкая.

Объем работ весной по благоустройству придомовых территорий у рабочих, обслуживающих жилищный фонд, как никогда большой. Нужно убрать сухую поросль, листву, мусор.

За качеством исполнения внимательно следят представители госжилстройтехинспекции.

«Проводятся проверки в отношении управляющих организаций. В случае выявления нарушений руководителям выдаются предписания», - пояснил заместитель начальника отдела Госжилстройтехинспекции Пензенской области Евгений Начаров.

На их выполнение отводится один день. Так, например, произошло с двором между домами № 11 и 13 на улице Ладожской. Еще накануне там были грязь и мусор, а уже сейчас он сверкает чистотой.

«Я хочу обратиться к жителям многоквартирных домов, чтобы они активнее принимали участие в уборке территории, помогали нам. Это общее дело - сохранять город в чистоте», - заявил и. о. генерального директора управляющей компании Анатолий Медушенков.

Но для кого-то все подобные призывы такой же пустой звук, как использованная пластиковая бутылка, которую выкинули прямо во двор после того, как там уже навели порядок.