06.04.2017 | 13:24

В воскресенье, 9 апреля, с 10:00 до 15:00 в Заречном пройдет бесплатная «Дармарка», на которой можно будет взять необходимые вещи и отдать ненужные. Мероприятие организовала общественная организация многодетных семей «Ма-Мы».

Одновременно станут действовать два пункта. В ФОКе «Лесной» будут раздавать вещи для детей от рождения до школьного возраста, а в комплексном центре общественных организаций «Лад» - от школьного возраста до 100 лет.

Во время «Дармарки» можно не только забрать вещи, но и привезти в эти точки одежду, посуду, постельное белье, одеяла, подушки и мебель.

«Если вещь крупногабаритная, позвоните по телефону 30-43-17, и «Ма-Мы» помогут пристроить ее в добрые руки. Привезти вещи в ФОК «Лесной» и «Лад», а также забрать их можно не только 9 апреля, но и в любой другой день по предварительному звонку», - сообщает портал «Город Z».