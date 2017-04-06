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Общество | В Заречном на «Дармарке» можно отдать лишние вещи и взять нужные

06.04.2017|13:24
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В воскресенье, 9 апреля, с 10:00 до 15:00 в Заречном пройдет бесплатная «Дармарка», на которой можно будет взять необходимые вещи и отдать ненужные. Мероприятие организовала общественная организация многодетных семей «Ма-Мы».

Одновременно станут действовать два пункта. В ФОКе «Лесной» будут раздавать вещи для детей от рождения до школьного возраста, а в комплексном центре общественных организаций «Лад» - от школьного возраста до 100 лет.

Во время «Дармарки» можно не только забрать вещи, но и привезти в эти точки одежду, посуду, постельное белье, одеяла, подушки и мебель.

«Если вещь крупногабаритная, позвоните по телефону 30-43-17, и «Ма-Мы» помогут пристроить ее в добрые руки. Привезти вещи в ФОК «Лесной» и «Лад», а также забрать их можно не только 9 апреля, но и в любой другой день по предварительному звонку», - сообщает портал «Город Z».

Источник — gorodz.info
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Гость|06.04.2017 14:00|

penzainform.ru писал(a):

в Заречном пройдет бесплатная «Дармарка»
дальше можно не читать

Гость|06.04.2017 14:46|

И так все секонд-хенды забиты барахлом

Имя: Гость
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