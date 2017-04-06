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Общество | В Верхнем Ломове школу хотели построить на несуществующем участке

06.04.2017|15:53
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Прокуратура Пензенской области выявила грубейшие нарушения закона, допущенные при подготовке к строительству школы на 150 мест в Верхнем Ломове.

В ноябре 2016 года администрация Верхнеломовского сельсовета провела аукцион по продаже права на заключение договоров аренды на два участка под возведение образовательного учреждения, а также размещение игровой и волейбольной площадок.

«При этом не были соблюдены требования земельного законодательства. С единственным участником аукциона заключено два договора аренды на пять лет. Непосредственно под строительство школы предоставлен участок площадью 5 204 кв. м», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В январе 2017-го областной минобр, региональный минстрой, администрация Нижнеломовского района и застройщик заключили соглашение о намерениях, в соответствии с которым последнему должно было оказываться содействие в реализации проекта. Застройщик обязался построить школу, а администрация - ее выкупить.

Однако, как выяснилось, объект не может быть построен на данном участке, поскольку его площади не хватает для размещения всех элементов.

«Зная об этом, администрация Нижнеломовского района по заявлению застройщика изготовила градостроительный план на несуществующий земельный участок площадью более 24 000 кв. м», - уточнила Светлана Артамонова.

В итоге разработанный на основе этого плана проект был положительно оценен государственной экспертизой, а застройщик уже готовил документы для получения разрешения на строительство школы.

После вмешательства межрайонного прокурора главу администрации Верхнеломовского сельсовета обязали устранить нарушения земельного законодательства, договоры аренды были расторгнуты.

В действиях представителей администрации Нижнеломовского района прокурор усмотрел признаки служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями, а в действиях застройщика - использование заведомо подложного документа.

«Соответствующая информация направлена в Пензенское УФАС для оценки наличия нарушений антимонопольного законодательства. Развитие ситуации на контроле органов прокуратуры области», - заключила Светлана Артамонова.

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Гость|06.04.2017 16:41|

Да разве этим кого удивишь? Вот если бы школу по бумагам построили, а по факту нет - другое дело:)

Гость|06.04.2017 16:57|

задолбали псевдоновости

Гость|06.04.2017 16:58|

а в нижнем ломове хотели несуществующую школу построить на существующем участке.

Гость|06.04.2017 18:13|

А на Шуисте место выделено. а школы не будет...

Гость|06.04.2017 19:16|

Да нормально сейчас существование в облаке!

Имя: Гость
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