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Общество | В области сотрудники муниципалитетов пройдут курсы по благоустройству

06.04.2017|09:19
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Для сотрудников муниципальных органов власти организуют семинары по благоустройству городов и сел. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области в четверг, 6 апреля.

Слушателями курсов станут заместители глав муниципальных образований по ЖКХ и административных центров районов, руководители предприятий в коммунальной сфере, представители общественных организаций и актива районов, сотрудники правоохранительных органов и госпожнадзора.

На семинарах расскажут о том, как летом содержать в порядке дороги, частный сектор и внутридворовые территории, о переводе многоквартирных домов на индивидуальное отопление, вырубке сухостойных деревьев и кустарников.

Также руководители курсов поднимут вопросы наружного освещения в населенных пунктах, выявления безхозных домов и др. В отдельный блок выделена тема обращения с твердыми бытовыми отходами.

«Системная работа по благоустройству городов и сел – это повышение комфортности проживания людей, создание современной городской среды», – отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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Гость|06.04.2017 10:02|

А не подскажут, где деньги взять на эти мероприятия?

Гость|06.04.2017 10:06|

а без курсов никак? Деньги на ветер!

Гость|06.04.2017 10:06|

Подскажите сколько вам лет РЕКЛАМА.

Гость|06.04.2017 10:14|

Сегодня солнечная погода, сухо, тепло. Спрашивается где дорожные ремонтные бригады на улицах города???

Гость|06.04.2017 10:16|

penzainform.ru писал(a):

Слушателями курсов станут заместители глав муниципальных образований по ЖКХ и административных центров районов, руководители предприятий в коммунальной сфере, представители общественных организаций и актива районов
... А они научат жильцов домов, как за счет граждан благоустроить территорию, а на оставшиеся деньги поедут отдыхать в ДУБАЙ и на КУБУ

Гость|06.04.2017 10:17|

Гость писал(a):

Гость|06.04.2017 10:14|

Сегодня солнечная погода, сухо, тепло. Спрашивается где дорожные ремонтные бригады на улицах города???

Читвют чиновникам лекции

Гость|06.04.2017 10:35|

Вот и рассказывают друг другу сказки, а сказочник денежку получает. Другими словами денежку из бюджета пилим.

Имя: Гость
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