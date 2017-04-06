06.04.2017 | 09:19

Для сотрудников муниципальных органов власти организуют семинары по благоустройству городов и сел. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области в четверг, 6 апреля.

Слушателями курсов станут заместители глав муниципальных образований по ЖКХ и административных центров районов, руководители предприятий в коммунальной сфере, представители общественных организаций и актива районов, сотрудники правоохранительных органов и госпожнадзора.

На семинарах расскажут о том, как летом содержать в порядке дороги, частный сектор и внутридворовые территории, о переводе многоквартирных домов на индивидуальное отопление, вырубке сухостойных деревьев и кустарников.

Также руководители курсов поднимут вопросы наружного освещения в населенных пунктах, выявления безхозных домов и др. В отдельный блок выделена тема обращения с твердыми бытовыми отходами.

«Системная работа по благоустройству городов и сел – это повышение комфортности проживания людей, создание современной городской среды», – отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.