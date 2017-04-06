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Общество | В ДДЮТ успешные семьи поделятся секретами позитивного настроения

06.04.2017|08:59
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В пятницу, 7 апреля, в пензенском Дворце детского (юношеского) творчества состоится межрайонный этап областного фестиваля-конкурса «Успешная семья - 2017». В нем выступят семьи из Пензы и Заречного, Бессоновского, Пензенского и Шемышейского районов.

С 11:00 будут работать мастер-классы по изготовлению кукол и комплексу дыхательных и физических упражнений «Здоровое дыхание - путь к долголетию», а также выставка-продажа продуктов здорового питания.

В 12:00 начнется конкурсное выступление семей. Содержательным критерием отбора станут семейные традиции, памятные события, система домашних взаимоотношений, которые они представят в конкурсе визиток «Семья сегодня». В кратком пособии по семейному креативу «Витамины-антирутины» участники изложат свои рецепты позитивного настроения.

После выступления творческих коллективов состоится награждение конкурсантов.

«Семьи, занявшие по итогам этапа I и II места, 28 апреля примут участие в финале областного фестиваля-конкурса «Успешная семья - 2017», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|06.04.2017 09:18|

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 7 апреля, в пензенском Дворце детского (юношеского) творчества состоится межрайонный этап областного фестиваля-конкурса «Успешная семья - 2017».
Успешная семья не будет участвовать в каких то конкурсах.

Подзорова Наталья (гость)|06.04.2017 09:19|

На 100 процентов согласна!

Гость|06.04.2017 09:31|

Гость писал(a):

Успешная семья не будет участвовать в каких то конкурсах.
А «Успешная семья - 2017».БУДЕТ

Гость|06.04.2017 09:39|

penzainform.ru писал(a):

С 11:00 будут работать мастер-классы по изготовлению кукол и комплексу дыхательных и физических упражнений «Здоровое дыхание - путь к долголетию», а также выставка-продажа продуктов здорового питания.
Надо еще включить ФенШуй, бизнес класс, и лучший коттеджа и яхта ...

Имя: Гость
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