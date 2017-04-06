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Общество | В Башмаковском районе возмутились инновациями в здравоохранении

06.04.2017|11:33
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В среду, 5 апреля, на сайте районной газеты «Башмаковский вестник» появился большой материал с критикой работы чиновников от здравоохранения.

Автор перечисляет все инновации, потрясшее в последнее время местную медицину. Сначала в районе исчез роддом. «Рожать будете в Пензе и в Каменке, - говорили, - для вас же лучше! Насколько это «лучше», наши женщины (в 2016 г. - 170 человек!) испытали на себе», - пишет издание.

Следующая волна оптимизация коснулась неотложки: «Если раньше скорая помощь от нашей больницы ездила на вызовы только по Башмаковскому району, то теперь в зоне ее обслуживания появились Пачелмский, Тамалинский, Белинский районы. Началась чехарда, и бывало так, что в то время, когда скорая из нашего района ехала на вызов в Тамалинский, скорая из Тамалы выезжала к нам. Сколько при этом приходилось проезжать лишних километров, тратить бензина, нервов и времени на поиски больных в чужом районе, чиновников не волновало. Опять, говорят, так лучше!»

И, наконец, последним нововведением стала выдача лекарств в аптеках по рецептам. Напомним: в начале этого года контроль за реализацией лекарств ужесточился, и теперь без рецепта врача стало невозможно купить около 70% препаратов. «Бесконтрольный прием лекарств может повлечь за собой угрозу жизни, вплоть до летального исхода», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Газета приводит слова главного врача районной больницы Ольги Хряниной: «Рецептурные бланки выдаются врачами общей практики, участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами и врачами-специалистами в поликлинике районной больницы, в Соседской амбулатории, при выезде врача на ФАП и на дом. Записаться на прием для получения рецепта можно по телефону, интернет-сайту, при обращении в регистратуру».

Автор статьи предполагает, что очереди в поликлиники станут еще длиннее, а скорую помощь, которая находится в постоянных разъездах, пациент может не дождаться.

«Иногда кажется, что важные решения у нас принимают чиновники, живущие на других планетах, путем проб и ошибок, за каждой из которых - человеческая жизнь. При этом их непрофессионализм и некомпетентность вызывают у людей резкое неприятие. В очередной раз народ изумляется и задается вопросами: почему «забота» о здоровье нации проявляется так странно?» - пишет «Башмаковский вестник».

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|06.04.2017 11:53|

Весьма похоже на геноцид

Гость|06.04.2017 11:55|

Так не только в Башмаковском районе.

Гость|06.04.2017 11:57|

В Вадинском районе аналогичная ситуация.

Гость|06.04.2017 12:10|

Интересно, такая "инновация" только в Пензенской области или по всей стране? Какой чиновник дурак это придумал?

Гость|06.04.2017 12:18|

Гость писал(a):

Гость|06.04.2017 12:10|

Интересно, такая "инновация" только в Пензенской области или по всей стране? Какой чиновник дурак это придумал?

Везде-расходы на здравоохранение уменьшаются год от года

Гость|06.04.2017 12:20|

Да и по всей России программа здравозахоронения и прореживания населения в действии.

Гость|06.04.2017 12:29|

Гость писал(a):

Какой чиновник дурак это придумал?
Стрючков!!!

Гость|06.04.2017 12:37|

У нас в БАШМОКОВЕ есть бассейн, так там оргии по пятницам проходят. ВОТ вам НОВОСТЬ!!

Гость|06.04.2017 12:41|

Это не новость. Новость про Софьевские посадки!! Вот там ОРГИИ!! В машине управляющей бассейна!!!

Гость|06.04.2017 12:42|

хана редактору газетенки

Гость|06.04.2017 12:49|

Доложите об этом преступлении против народа Путину .

Гость|06.04.2017 12:50|

А во всех районах так. Это чиновники называют оптимизацией, на самом деле - это вредительство. А с июня вводится порядок вызова скорой - не более четырех раз в год. Идет уничтожение населения.

Гость|06.04.2017 12:51|

Слава единой России!

Гость|06.04.2017 12:53|

Ну, вы даёте! Назвать газету, в которой вышел очень правдивый материал и, главное смелый, - газетёнкой?! Как язык-то повернулся?

Гость|06.04.2017 13:00|

Вся оптимизация для них, мы головы ломаем — а быдло еще и недовольно!!! Неблагодарные

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Имя: Гость
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