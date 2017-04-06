06.04.2017 | 17:22

В четверг, 6 апреля, в мэрии состоялось очередное заседание Совета общественности по противодействию «бытовой» коррупции при главе администрации г. Пензы.

Председатель Александр Савин сообщил об итогах работы совета за первый квартал 2017 года. По его словам, был проведен мониторинг реализации законодательства в сфере профилактики коррупционных правонарушений в 12 муниципальных образовательных учреждениях. Это школы № 8, 16, 20, 31, 35, 49, 52, 58, лицеи № 2 и 29, гимназия № 44 и детский сад № 88 («Светлячок»).

«Все эти учреждения имеют на сайтах разделы, связанные с антикоррупционной работой. Однако наполнение разделов у всех разное, не всегда родителям или старшим школьникам удобно с ними работать. Исчерпывающая информация содержится только на сайтах школы № 58 и гимназии № 44. В результате у людей в связи с оказанием платных услуг нет четкого представления, где грань с коррупционным проявлением», - отметил Александр Савин.

И хотя фактов коррупционных проявлений в проверенных учреждениях выявлено не было, поводы для сомнения и написания писем у родителей в отдельных случаях появились.

«Нужно подготовить типовые положения и инструкции, чтобы любой родитель мог разобраться, где базовый план, а где дополнительные услуги. Например, в одной из школ у родителей возникли вопросы по поводу дополнительного обучения некоторых ребят рисованию. Оказалось, что там арендует класс художественная школа и занимаются 15 детей. Кому-то это не понравилось», - привел пример председатель совета общественности.

В первом квартале 2017 года в совет поступило семь анонимных сообщений от граждан с жалобами на проявления коррупции. Одно из них было по ремонту в детском саду в Бессоновском районе. Это обращение переправили в местную администрацию и областное министерство образования.

Все сообщения по Пензе - они касались школ и темы платных услуг - были проверены и не подтвердились.

В заключение начальник отдела противодействия коррупции администрации г. Пензы Дмитрий Моргунов отметил, что работа с учреждениями образования будет продолжена. Также планируется проведение мониторинга в сферах ЖКХ и культуры.

Жители Пензы по-прежнему могут отправлять сообщения о коррупционных проявлениях в школах, детских садах и МУПах на электронный адрес spk@penza-gorod.ru.

«В обращении необходимо указать муниципальную организацию, ее сотрудника, к которому есть вопросы, и саму суть проблемы. При желании можно сохранить анонимность», - напомнил Дмитрий Моргунов.

Кроме того, пензенцам предлагается принять участие в анонимном онлайн-опросе, задачей которого является исследование эффективности принимаемых антикоррупционных мер в Пензе. В настоящий момент свое мнение обозначили около 300 человек.