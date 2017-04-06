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Общество | С 1 апреля в области изменится график доставки пенсий

06.04.2017|16:48
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Дворник Галина Павловна еще в марте узнала от почтальона, что в апреле пенсии принесут позже обычного. Она передала это неприятное известие жителям домов на Западной Поляне.

«Мы получали 10-го числа, почтальон сказал, что дату перенесут на два дня», - сообщила она.

Подруги Галины Павловны были не в курсе. Они снимают деньги с карточек, а бездушный банкомат в марте молчал насчет изменения сроков выплат.

«12 апреля мне исполнится 75 лет. На что я буду жить? Обычно мне перечисляют 7-го или 8-го. Меня прямо трясет», - разволновалась жительница ул. Пацаева Зоя Заварина.

Информацию о том, что пожилые люди начиная с этого месяца станут получать пособия по-новому, подтвердили.

«В целях оптимизации расходов на финансирование выплат пенсий ПФР совместно с пензенским филиалом «Почты России» принял решение об изменении графика доставки пенсий. Таким образом, с 1 апреля 2017 года деньги будут выдавать с 5-го по 25-е число. Хотим уточнить, что смещение сроков произойдет максимум на два дня», - подчеркнула пресс-секретарь филиала «Почты России» Елена Шишлова.

Впрочем, некоторые в этом месяце могут ждать деньги и раньше привычной даты.

«Обычно получала пенсию 23-го, но почтальон предупредил, что в этот раз, возможно, выдадут 20-го», - рассказала жительница ул. Российской Татьяна Дементьева.

Как пояснили в пенсионном фонде, скорее всего, это связано с тем, что 23 апреля - воскресенье. Почтальон должен разнести все в будни.

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Гость|06.04.2017 19:00|

Что это за "Оптимизация"? Вот дурят народ и крутят как хотят.

Гость|06.04.2017 19:06|

Блин! Пенсионеры моего двора теперь позже отдадут средства, эанятые на бормоту?

Имя: Гость
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