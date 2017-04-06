06.04.2017 | 09:04

В среду, 5 апреля, в администрацию Пензы обратилась группа горожан с целью выяснить, на законных ли основаниях 4 апреля был установлен киоск рядом с ТЦ «Арбат» на Московской.

«Нельзя, конечно, сказать, что он сильно портит общий вид центральной улицы, но то, что не украшает, это точно», - отметили граждане.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк пояснила, что павильон размещен на земельном участке, принадлежащем торговому центру.

При этом чиновница уточнила, что законность появления киоска будет проверяться, так как администрация города разрешения на его установку не давала.

«Все торговые объекты, размещаемые в историческом центре города, должны согласовывать дизайн с управлением градостроительства и архитектуры», - добавила Ольга Жовтяк.

Напомним: весной 2016 года уже возникал подобный вопрос по строению на улице Московской, 56/34. Тогда житель Пензы прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» письмо, к которому прикрепил фотографию мозаичного панно. Мужчину возмутило, что частный предприниматель начал сооружать будку, которая примыкала к летнему ресторану и при этом закрывала часть уникального панно, посвященного крестьянскому восстанию в Кандиевке.

По мнению горожанина, строившийся объект нарушал архитектурный и эстетический вид центра Пензы.

ИА «ПензаИнформ» направило соответствующий запрос в мэрию. Оказалось, что предприниматель начал производство работ по установке павильона для торговли кондитерскими изделиями без согласования эскизов по архитектурно-художественному оформлению с управлением градостроительства и архитектуры Пензы.

Администрация города предложила предпринимателю согласовать дизайн объекта, что он и сделал. «Теперь мини-кафе на Фонтанной площади, гармонично вписываясь в архитектурный облик улицы, радует не только посетителей, но и прохожих», - заявили в пресс-службе мэрии.