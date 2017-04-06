06.04.2017 | 10:39

От горожан поступило предложение территорию на улице Карпинского, прилегающую к памятнику Победы, сделать тематической и назвать сквером Бессмертного полка. Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе оперативного совещания в четверг, 6 апреля.

Замглавы администрации города Ирина Ширшина займется разработкой архитектурного проекта. Планируется, что новый сквер откроется в День Победы – 9 мая.

Напомним: «Бессмертный полк» - общественная акция, которая проводится в России и ряде других стран. Ее участники идут колонной и держат в руках транспаранты с портретами своих родственников - ветеранов Второй мировой войны.

В 2016 году к акции, состоявшейся в Пензе в День Победы, присоединилось 11 тысяч человек.