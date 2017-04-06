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Общество | К 9 Мая на улице Карпинского появится сквер Бессмертного полка

06.04.2017|10:39
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От горожан поступило предложение территорию на улице Карпинского, прилегающую к памятнику Победы, сделать тематической и назвать сквером Бессмертного полка. Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе оперативного совещания в четверг, 6 апреля.

Замглавы администрации города Ирина Ширшина займется разработкой архитектурного проекта. Планируется, что новый сквер откроется в День Победы – 9 мая.

Напомним: «Бессмертный полк» - общественная акция, которая проводится в России и ряде других стран. Ее участники идут колонной и держат в руках транспаранты с портретами своих родственников - ветеранов Второй мировой войны.

В 2016 году к акции, состоявшейся в Пензе в День Победы, присоединилось 11 тысяч человек.

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Гость|06.04.2017 11:10|

Сквер "Три гвоздики" лучше восстановите

Гость|06.04.2017 11:15|

Гость писал(a):

Сквер "Три гвоздики" лучше восстановите
там много не украдёшь !

Гость|06.04.2017 11:22|

Зачем делать еще один сквер, если в 200 метрах находится сквер 35-летия Победы "Три гвоздики"?

Гость|06.04.2017 11:23|

Одни скверы, а отдохнуть негде...

Гость|06.04.2017 11:24|

Гость писал(a):

Гость|06.04.2017 11:22|

Зачем делать еще один сквер, если в 200 метрах находится сквер 35-летия Победы "Три гвоздики"?

penzainform.ru писал(a):
Замглавы администрации города Ирина Ширшина займется разработкой архитектурного проекта.
Ты знаешь сколько стоит разработка проекта?

Вот то то же.

Гость|06.04.2017 11:26|

Гость писал(a):

Сквер "Три гвоздики" лучше восстановите

там много не украдёшь !

Шум финансовой пилорамы лучше всего заглушает патриотическая трескотня.

Гость|06.04.2017 11:32|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Сквер "Три гвоздики" лучше восстановите

там много не украдёшь !

Шум финансовой пилорамы лучше всего заглушает патриотическая трескотня.
заткните уши

Гость|06.04.2017 11:33|

penzainform.ru писал(a):

В 2016 году к акции, состоявшейся в Пензе в День Победы, присоединилось 11 тысяч человек.
Для инертной Пензы это космическая цифра.

Гость|06.04.2017 11:34|

А когда глава города будет выполнять обещания данные им в 2015-2016 по реконструкции и благоустройству парка

"40 лет Победы"?

А 11 каналу по данному факту не плохо снять репортаж, а также посмотреть свой архив новостей по данному вопросу.

Гость|06.04.2017 11:39|

Гость писал(a):

А 11 каналу по данному факту не плохо снять репортаж, а также посмотреть свой архив новостей по данному вопросу.
Ну дай ссылку на пензаинформе.

Гость|06.04.2017 11:44|

Это в архиве ВГТРК можно всё найти по ключевому слову легко. А как 11 канал найдёт? По записям в журнале?

Гость|06.04.2017 11:53|

Гость писал(a):

Сквер "Три гвоздики" лучше восстановите

там много не украдёшь !

Шум финансовой пилорамы лучше всего заглушает патриотическая трескотня.

заткните уши

Прекратите трещать! Или кроме дедовских побед больше нечем гордиться !? )))

Гость|06.04.2017 11:57|

на этом месте нужно детскую площадку нормальную сделать. ни одной нет. со всех домов сюда приходят. а здесь две лавочки и две сломанные качели. незаконную постройку снесли около дома карпинского 1. пусть люди с детьми приходят. и просто пожилые люди. деревьев много. посидеть. пообщаться!!!!

Гость|06.04.2017 12:09|

а почему б не сделать какой то конкурс среди студентов архитектурно строительного или там сразу много найдется именно талантливых ребят ,которые и из города сказку сделают .не то что сейчас все эти главные архитекторы отсиживающие и получающии .

а памятью отцов и дедов гордиться надо .это даже без обсуждения . только надо их дела также с гордостью и продолжать .конечно это не для отпилов единицам НО это для жизни всем достойной ,тогда может и им их уже вонючии кубышки не понадобятся --тянут они и ох как тянут не только жылы у других но и их собственные и кровь и жилы --и примеры тому есть ...........

Гость|06.04.2017 12:18|

Да гордимся уже во все лопатки. Сколько можно. Чем дальше от войны, тем больше гордимся. Потому что в настоящем гордиться нечем.

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Имя: Гость
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