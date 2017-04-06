06.04.2017 | 15:58

Анаболические стероиды и другие виды допинга должны навсегда исчезнуть из пензенских фитнес-центров. Об этом говорили чиновники, сотрудники правоохранительных органов и врачи на встрече с руководителями объектов, куда горожане стремятся в погоне за спортивной фигурой.

«Если это будет продолжаться, то наркоконтроль поймает вас за руку и примет соответствующие меры», - напомнил министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

По словам собравшихся, отныне в каждом спортзале должны висеть плакаты, предупреждающие о вреде допинга и напоминающие, что за незаконное распространение анаболических стероидов и подобных препаратов грозит уголовная ответственность.

«Только за последний год было выявлено 15 преступлений, связанных с распространением анаболических стероидов. За это предусмотрено наказание - до восьми лет лишения свободы. За организацию контрабанды данных препаратов могут осудить на 12 лет», - сообщил начальник управления УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

На совещании прозвучала печальная статистка: 34 спортсмена по итогам Олимпийских игр 2008 и 2012 годов лишены медалей. Коснулась беда и Пензенской области. Так, после исследования пробы на допинг тяжелоатлетка Надежда Евстюхина осталась без завоеванной бронзовой награды. Тренер Юрий Гордеев уволился после допинг-скандала.

В 2009 году культурист Денис Сарычев умер из-за почечной недостаточности, и без запрещенных препаратов там не обошлось. Хотя сам бодибилдер говорил, что шел к победе на чемпионате области по-другому.

«Ел, как всегда, курицу, яйца, рис, а пил в последние три дня очень мало», - рассказал тогда спортсмен.

«Я спрашивала, принимал ли он стероиды. Денис отвечал, что, может, когда-то и бывало. Эту тему он не развивал», - рассказала заведующая отделением нефрологии областной больницы им. Бурденко Любовь Кузнецова.

Уголовной ответственности за употребление такого допинга пока нет. Но врачи пугают страшными последствиями для здоровья. Полицейские утверждают: сейчас им опять известно о попытках организовать сбыт стероидов на территории региона.

«В настоящее время нами отрабатывается оперативная информация в отношении ряда лиц, в течение нескольких месяцев будет принято процессуальное решение», - уточнил Алексей Стяжков.