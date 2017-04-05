05.04.2017 | 15:23

В Преображенский мужской монастырь привезли уникальные христианские святыни. Из ризницы архиерейского дома по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима привезли мощи Лазаря и Иоанна Предтечи.

«Это тот самый Лазарь, которого Господь воскресил через четыре дня после смерти. После этого Лазарь стал епископом Китийским», - рассказал председатель информационного отдела Пензенской епархии иеромонах Фаддей.

Считается, что тот, кто поклонится его нетленным останкам, исцелится.

Также в Пензу привезли частицу десницы Иоанна Предтечи. К этому святому в основном обращаются те, кто пострадал из-за чьего-то наговора, неправды, был несправедливо осужден. В этом случае глубоко верующий человек может надеяться на его небесное покровительство.

«Мы должны помнить, что если мы просто с бухты-барахты пришли и приложились к мощам, не факт, что мы получим просимое. Нужно помнить слова Господа: «Стучите, и вам откроют», - подчеркнул иеромонах Фаддей.

Частицы мощей Лазаря и Иоанна Крестителя будут находиться в Преображенском мужском монастыре до 9 апреля.