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Общество | В Пензу привезли мощи Лазаря Четверодневного и Иоанна Предтечи

05.04.2017|15:23
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В Преображенский мужской монастырь привезли уникальные христианские святыни. Из ризницы архиерейского дома по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима привезли мощи Лазаря и Иоанна Предтечи.

«Это тот самый Лазарь, которого Господь воскресил через четыре дня после смерти. После этого Лазарь стал епископом Китийским», - рассказал председатель информационного отдела Пензенской епархии иеромонах Фаддей.

Считается, что тот, кто поклонится его нетленным останкам, исцелится.

Также в Пензу привезли частицу десницы Иоанна Предтечи. К этому святому в основном обращаются те, кто пострадал из-за чьего-то наговора, неправды, был несправедливо осужден. В этом случае глубоко верующий человек может надеяться на его небесное покровительство.

«Мы должны помнить, что если мы просто с бухты-барахты пришли и приложились к мощам, не факт, что мы получим просимое. Нужно помнить слова Господа: «Стучите, и вам откроют», - подчеркнул иеромонах Фаддей.

Частицы мощей Лазаря и Иоанна Крестителя будут находиться в Преображенском мужском монастыре до 9 апреля.

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Гость|05.04.2017 19:11|

Опять гастроли!

Гость|05.04.2017 19:12|

святые угодники Лазарь и Иоанне Предтече молите Бога о нас ! Благодарим митрополита Серафима за заботу о нас грешных.

Гость|05.04.2017 19:51|

Предыдущие не помогли, значит.

Гость|05.04.2017 19:54|

Маразм из средневековья. Мракобесие из темноты. Ни в одной религии мира подобного варварства нет. Не благодарите.

Гость|05.04.2017 20:16|

Когда кончится этот моразм? Неужели только пензяков считают мракобесами? Стыдно.

Гость|05.04.2017 20:27|

Привезите панталоны матроны нюхануть

Гость|05.04.2017 20:38|

Сима-сима , сирафима утю-тю-тю,

Гость|05.04.2017 20:45|

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.»

В.И. Ульянов ( Ленин)

Гость|05.04.2017 20:48|

ЭТО Я К ПОПАМ С ДВУХ СТОРОН ПОДОШЁЛ И СО СТОРОНЫ СОЗДАТЕЛЯ И СО СТОРОНЫ РАЗРУШИТЕЛЯ.

Гость|05.04.2017 20:48|

Как же они из по таким дорогам провезли? Не растрясли?

Гость|05.04.2017 20:49|

penzainform.ru писал(a):

Считается, что тот, кто поклонится его нетленным останкам, исцелится
Где я , кто я ? Все есть медецин е замена.

Гость|05.04.2017 20:55|

Собак религии спустили с цепей. Откуда происходят теракты? Из желания наиболее ярко и свирепо продемонстрировать свою позицию и свою уникальность. Это чисто религиозная вещь, и, поощряя религию, поощряют теракты», — сказал Невзоров русской службе BBC.

Гость|05.04.2017 21:02|

Это капец попам Пензы, пусть обижаются, не явно переборщили.

Гость|05.04.2017 21:04|

Вот это реклама.

Гость|05.04.2017 21:19|

penzainform.ru писал(a):

кто поклонится его нетленным останкам, исцелится.
Кто это гарантирует, может потребнадзор?

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Имя: Гость
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