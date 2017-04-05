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Общество | В пензенской аптеке № 3 отсутствовала вентиляция

05.04.2017|10:20
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Пензенская организация «Городские аптеки» оштрафована за нарушение санитарного законодательства в учреждении, торгующем лекарственными препаратами.

Нарушение было выявлено почти год назад - в мае 2016-го. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора обнаружили, что в одной из старейших аптек Пензы № 3, расположенной в доме № 74 на улице Московской, нет приточно-вытяжной вентиляции.

Как пояснили в пресс-службе управления, это обстоятельство создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также отравления людей.

ОАО «Городские аптеки» было выдано предписание с предложением в срок до 30 декабря 2016 года оборудовать вентиляцию. Однако внеплановая проверка, проведенная 27 января 2017 года, показала, что указание не выполнено.

«Постановлением мирового судьи ОАО «Городские аптеки» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», - сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора Пензенской области.

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Гость|05.04.2017 13:09|

Бред какой

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