05.04.2017 | 10:20

Пензенская организация «Городские аптеки» оштрафована за нарушение санитарного законодательства в учреждении, торгующем лекарственными препаратами.

Нарушение было выявлено почти год назад - в мае 2016-го. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора обнаружили, что в одной из старейших аптек Пензы № 3, расположенной в доме № 74 на улице Московской, нет приточно-вытяжной вентиляции.

Как пояснили в пресс-службе управления, это обстоятельство создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также отравления людей.

ОАО «Городские аптеки» было выдано предписание с предложением в срок до 30 декабря 2016 года оборудовать вентиляцию. Однако внеплановая проверка, проведенная 27 января 2017 года, показала, что указание не выполнено.

«Постановлением мирового судьи ОАО «Городские аптеки» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», - сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора Пензенской области.