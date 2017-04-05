05.04.2017 | 16:33

В четверг, 6 апреля, в 15:00 в Центре технологического обучения Пензы начнется городской форум отцов «С папой по жизни». На нем запланирована работа интерактивных площадок: мастерских «Наш автомобиль» и «Мастер-слесарь», консультант-центра «Семейный бюджет», студии красоты «Стильный папа» и арт-центра.

На форуме пройдут мастер-классы «Электричество в нашем доме», «Высокие технологии», «Папа - мастер-токарь», откроются кулинарная лаборатория «Готовимся к пасхе», медицинская лаборатория «Папа - доктор», студия «IT-эксперт».

Мероприятие продолжит круглый стол «Роль отца в социализации ребенка», сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Напомним: подведение итогов пройдет на областном форуме советов отцов в последних числах апреля.