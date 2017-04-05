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Общество | В Пензе пройдет форум советов отцов «С папой по жизни»

05.04.2017|16:33
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В четверг, 6 апреля, в 15:00 в Центре технологического обучения Пензы начнется городской форум отцов «С папой по жизни». На нем запланирована работа интерактивных площадок: мастерских «Наш автомобиль» и «Мастер-слесарь», консультант-центра «Семейный бюджет», студии красоты «Стильный папа» и арт-центра.

На форуме пройдут мастер-классы «Электричество в нашем доме», «Высокие технологии», «Папа - мастер-токарь», откроются кулинарная лаборатория «Готовимся к пасхе», медицинская лаборатория «Папа - доктор», студия «IT-эксперт».

Мероприятие продолжит круглый стол «Роль отца в социализации ребенка», сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Напомним: подведение итогов пройдет на областном форуме советов отцов в последних числах апреля.

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Гость|05.04.2017 16:47|

Папа может

Гость|05.04.2017 16:49|

penzainform.ru писал(a):

На форуме пройдут мастер-классы
папа собутыльник

Гость|05.04.2017 16:54|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
penzainform.ru писал(a):

На форуме пройдут мастер-классы

папа собутыльник
присоединяюсь

Гость|05.04.2017 16:56|

Ииии...для чего это все?

Гость|05.04.2017 17:03|

Попы не тянут нужны папы.

Гость|05.04.2017 17:13|

penzainform.ru писал(a):

апланирована работа интерактивных площадок: мастерских «Наш автомобиль» и «Мастер-слесарь», консультант-центра «Семейный бюджет», студии красоты «Стильный папа» и арт-центра.
А как насчет конкурса ПАПА Ё..., извините ПАХАРЬ

Гость|05.04.2017 17:14|

Гость писал(a):

консультант-центра «Семейный бюджет»
Мастер классы по самогоноварению.

Гость|05.04.2017 17:38|

от каждого класса уже по 2 отца в обязательном порядке быть надо на этом "форуме", делать нехрен в 6 часов вечера

Имя: Гость
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