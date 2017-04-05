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Общество | В Пензе по программе «Безопасные дороги» отремонтируют 60 улиц

05.04.2017|17:38
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В среду, 5 апреля, на видеосовещании с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, которое прошло в региональном правительстве, мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал о реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

По словам градоначальника, ремонт запланирован на 60 объектах улично-дорожной сети. В перечень вошли проспект Победы, улицы Калинина, Мира, Злобина, Тухачевского, Коммунистическая, Пушкина, Кулакова, Бекешская, Бакунина, Красная, Беляева, Леонова, Рахманинова и другие.

В целом асфальт должен быть уложен на площади порядка 740 тысяч квадратных метров, протяженность дорожного бордюрного камня составит 80 тысяч 700 погонных метров, тротуарных бордюров - 365 погонных метров.

«На улицах областного центра должны восстановить 64 светофора и 2 375 дорожных знаков, установить 9 151 погонный метр пешеходных ограждений и 12 искусственных неровностей», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|05.04.2017 17:59|

Вчера одного удмуртского мошенника показывали.Он тоже хвастался ,что денег на дороги выделяют всё больше и больше.Народ только удивлялся,что дороги лучше так и не стали.Итог арест до июня.Пойман на взятке почти 150 млн.Почти такая же история происходит в Пензе.Дай бог,чтобы финал был бы таким же.

Гость|05.04.2017 18:11|

Запланирован, должен, пока одна говорильня. Каждый год одно и то-же, к сожалению...

Гость|05.04.2017 18:18|

Пустая трата денег.Нужны немецкие технологии.

Гость|05.04.2017 18:35|

На Маяке какие улицы? Бакунинский мост ?

Гость|05.04.2017 18:48|

penzainform.ru писал(a):

должны восстановить 64 светофора и 2 375 дорожных знаков,
Это что, типа того они ( аж 64 светофора и ещё больше аж две тысячи 375 знаков) сломались и все деньги будут потрачены как бы на их ремонт? А не получится ли так, что и все светофоры работают, и знаки в исправности, а денежки на их якобы ремонт спишут и затем им (денежкам) сделают ноги по карманам? А перед министром отчитаются.

Гость|05.04.2017 18:49|

Гость писал(a):

Пустая трата денег.Нужны немецкие технологии.
Технологии и у нас нормальные. Посмотрите в Москве и Питере. Просто воруют там в разы меньше. Ибо президент катается по тем дорогам. А остальным посрать. Отсюда и взятки многомиллионые. С моста стырил 140 лямов. Подрядчик отпилил. И все по цепочке. А это мост через Каму по которому поедут тысячи жителей области и гостей. И когда это рухнет. Только твари ворющие об этом не думают. Они считают что они тогда будут на острове греть лапки. Кто то да, а кто то на нары. Желаю что бы вы казнакрады все сели на нары!!!

Гость|05.04.2017 18:51|

А почему этот самый градоначальник ведёт разговор только о количестве, но ничего не говорит о качестве предполагаемых работ, стало быть он и не ставит перед собой такую задачу?! Вот это печально!

Гость|05.04.2017 18:57|

Сегодня всю Пензу изъездил , на очень многих участках сухо и можно было бы ремонтировать , но ни одной бригады не было . Кое - где нафрезеровали канав и съе*ались .

Гость|05.04.2017 18:58|

А путепроводе у Коллажа не хотят покрытие асфальтовое сделать нормальное?

Гость|05.04.2017 19:07|

Гость писал(a):

А путепроводе у Коллажа не хотят покрытие асфальтовое сделать нормальное?
Не хотят . Они уже думают в какую страну свалить .

Гость|05.04.2017 19:09|

Гость писал(a):

Пустая трата денег.Нужны немецкие технологии.

Технологии и у нас нормальные. Посмотрите в Москве и Питере. Просто воруют там в разы меньше. Ибо президент катается по тем дорогам. А остальным посрать. Отсюда и взятки многомиллионые. С моста стырил 140 лямов. Подрядчик отпилил. И все по цепочке. А это мост через Каму по которому поедут тысячи жителей области и гостей. И когда это рухнет. Только твари ворющие об этом не думают. Они считают что они тогда будут на острове греть лапки. Кто то да, а кто то на нары. Желаю что бы вы казнакрады все сели на нары!!!

Полностью согласен.Посмотрите "Вечная дорога под Тверью",у нас дорогу на Окружной реконструировали к юбилею(не пензенские дорожники катали).

Гость|05.04.2017 19:49|

.......Господа чиновники!!!!!!!А улица Батайская вошла в этот список.??????? ...Почему не все улицы озвучили?????? Наверное на этой папке со списком улиц г. Пензы стоит гриф "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" только для высшего руководства........

Гость|05.04.2017 20:20|

что толку то,ну рассказал,ну планируется.делать то когда будут,опять в сентябре-ноябре,по первому снежку?пока тендер пройдет,пока с подрядчиком все обсудят и т.д и т.п,а вы,граждане водители,продолжайте пока ремонтировать подвеску.

балабольня каждый год одна и та же

Гость|05.04.2017 20:30|

Никогда вор не станет дорожником,строителем,поваром и так далее,если он родился вором и всю жизнь провёл в воровской среде.Ему по понятиям работать запад...Самое страшное,что воровская среда и есть наша власть.

Гость|05.04.2017 20:54|

безопасные дороги позорно слышать.дорог нет.и проверить надо кто делает чьих хлопцы то делать будут.денежный поток надо контролировать.

Имя: Гость
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