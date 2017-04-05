В среду, 5 апреля, на видеосовещании с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, которое прошло в региональном правительстве, мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал о реализации программы «Безопасные и качественные дороги».
По словам градоначальника, ремонт запланирован на 60 объектах улично-дорожной сети. В перечень вошли проспект Победы, улицы Калинина, Мира, Злобина, Тухачевского, Коммунистическая, Пушкина, Кулакова, Бекешская, Бакунина, Красная, Беляева, Леонова, Рахманинова и другие.
В целом асфальт должен быть уложен на площади порядка 740 тысяч квадратных метров, протяженность дорожного бордюрного камня составит 80 тысяч 700 погонных метров, тротуарных бордюров - 365 погонных метров.
«На улицах областного центра должны восстановить 64 светофора и 2 375 дорожных знаков, установить 9 151 погонный метр пешеходных ограждений и 12 искусственных неровностей», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Вчера одного удмуртского мошенника показывали.Он тоже хвастался ,что денег на дороги выделяют всё больше и больше.Народ только удивлялся,что дороги лучше так и не стали.Итог арест до июня.Пойман на взятке почти 150 млн.Почти такая же история происходит в Пензе.Дай бог,чтобы финал был бы таким же.