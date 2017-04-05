05.04.2017 | 17:38

В среду, 5 апреля, на видеосовещании с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, которое прошло в региональном правительстве, мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал о реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

По словам градоначальника, ремонт запланирован на 60 объектах улично-дорожной сети. В перечень вошли проспект Победы, улицы Калинина, Мира, Злобина, Тухачевского, Коммунистическая, Пушкина, Кулакова, Бекешская, Бакунина, Красная, Беляева, Леонова, Рахманинова и другие.

В целом асфальт должен быть уложен на площади порядка 740 тысяч квадратных метров, протяженность дорожного бордюрного камня составит 80 тысяч 700 погонных метров, тротуарных бордюров - 365 погонных метров.

«На улицах областного центра должны восстановить 64 светофора и 2 375 дорожных знаков, установить 9 151 погонный метр пешеходных ограждений и 12 искусственных неровностей», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.