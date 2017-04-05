05.04.2017 | 17:31

Указом Президента России подполковник полиции Рафаэль Мельзетдинов был награжден орденом Мужества посмертно. Его не стало три года назад. В тот трагический день 37-летний кузнечанин участвовал в спецоперации по задержанию наркоторговцев.

«Преступники осуществляли бесконтактный сбыт наркотических средств. При очередной остановке машина была заблокирована, но проехала по людям», - пояснил и. о. начальника УФСКН России по Пензенской области Андрей Мухин.

Рафаэль Мельзетдинов скончался до приезда скорой. Преступников позже задержали.

«Тяжело терять молодых товарищей, особенно таких - настоящих мужиков», - отметил начальник ОМВД России по г. Кузнецку Эдуард Изюмин.

Но больше других Рафаэля не хватает его жене и двум сыновьям.