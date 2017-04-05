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Общество | В Кузнецке почтили память полицейского, погибшего при задержании

05.04.2017|17:31
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Указом Президента России подполковник полиции Рафаэль Мельзетдинов был награжден орденом Мужества посмертно. Его не стало три года назад. В тот трагический день 37-летний кузнечанин участвовал в спецоперации по задержанию наркоторговцев.

«Преступники осуществляли бесконтактный сбыт наркотических средств. При очередной остановке машина была заблокирована, но проехала по людям», - пояснил и. о. начальника УФСКН России по Пензенской области Андрей Мухин.

Рафаэль Мельзетдинов скончался до приезда скорой. Преступников позже задержали.

«Тяжело терять молодых товарищей, особенно таких - настоящих мужиков», - отметил начальник ОМВД России по г. Кузнецку Эдуард Изюмин.

Но больше других Рафаэля не хватает его жене и двум сыновьям.

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Гость|05.04.2017 21:17|

Знал Рафаэля лично. Замечательный был человек. Действительно был храбрым, порядочным, добрым, отзывчивым, весёлым. Настоящий офицер.

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