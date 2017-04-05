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Общество | Пензенским школьникам и студентам рассказали о службе в армии

05.04.2017|16:10
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В день допризывника более 500 десятиклассников и второкурсников колледжей, которые пока не определились со своим будущим, собрались, чтобы познакомиться с некоторыми особенностями службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«Мне бы хотелось, чтобы мы защищали нашу Родину, но не в битвах. Угрозы терроризма в мире сильны. Россия - одна из стран, стоящих на страже мирового порядка. Мы - великая держава!» - подчеркнул министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Молодежный праздник знакомства с армией открыл музыкальный парад военного оркестра Пензенского артиллерийского инженерного института.

После этого допризывники разошлись по точкам. Ребятам показали боевую автомобильную технику от ДОСААФ России, стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны. Особый интерес к главному атрибуту десантника - парашюту.

Также были представлены образцы современной формы военнослужащего, набор призывника - сухой паек и все необходимые предметы.

Профориентация продолжилась в зале Дома молодежи, после чего всех накормили солдатской кашей из полевой кухни.

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Гость|05.04.2017 19:19|

Говорят за лафа служить,как в санатории?

Гость|05.04.2017 19:41|

Да пусть покурят напоследок.

Имя: Гость
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