В баре «Феникс», расположенном на улице Мира, 16а, появились приставы, полицейские и журналисты. Заведение подлежит сносу, у людей в форме есть соответствующее решение суда. Истцом выступала администрация города. Исполнить решение входит в обязанность приставов.
«Разрешительная документация не оформлялась, муниципальная земля была занята самовольно», - уточнила заместитель начальника управления администрации г. Пензы Ирина Кочеткова.
В толпе появились рабочие, которым и предстоит сносить здание. Но на защиту «Феникса» встал юрист, нанятый собственниками закусочной. По словам мужчины, люди владеют заведением по закону, о чем имеются документы.
Но у представителей закона свои аргументы.
«Это здания является самовольной постройкой, поэтому право собственности должно быть прекращено», - сообщила старший судебный пристав межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.
История запутанная. Нынешние хозяева купили бар у предыдущих еще девять лет назад и якобы не знали, что постройка самовольная. А городские власти уже судились со старыми хозяевами и выиграли дело.
«Собственник сменился раньше, чем было вынесено решение, поэтому настоящие владельцы не могли отстаивать свои интересы в суде», - подчеркнул представитель собственника здания Богдан Козлов.
Хозяйка бара вызвала полицию. Однако началу разбора здания это не помешало. Рабочие говорят, что на полный снос строения уйдет около двух недель.
penzainform.ru писал(a):Так это вы и будете в 3 года раз менять собственника и затевать новые суды. А здание будет стоять и приносить баснословные барыши. Не бывать этому , только снос. Немедленно снести без разговоров.