05.04.2017 | 17:01

В баре «Феникс», расположенном на улице Мира, 16а, появились приставы, полицейские и журналисты. Заведение подлежит сносу, у людей в форме есть соответствующее решение суда. Истцом выступала администрация города. Исполнить решение входит в обязанность приставов.

«Разрешительная документация не оформлялась, муниципальная земля была занята самовольно», - уточнила заместитель начальника управления администрации г. Пензы Ирина Кочеткова.

В толпе появились рабочие, которым и предстоит сносить здание. Но на защиту «Феникса» встал юрист, нанятый собственниками закусочной. По словам мужчины, люди владеют заведением по закону, о чем имеются документы.

Но у представителей закона свои аргументы.

«Это здания является самовольной постройкой, поэтому право собственности должно быть прекращено», - сообщила старший судебный пристав межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

История запутанная. Нынешние хозяева купили бар у предыдущих еще девять лет назад и якобы не знали, что постройка самовольная. А городские власти уже судились со старыми хозяевами и выиграли дело.

«Собственник сменился раньше, чем было вынесено решение, поэтому настоящие владельцы не могли отстаивать свои интересы в суде», - подчеркнул представитель собственника здания Богдан Козлов.

Хозяйка бара вызвала полицию. Однако началу разбора здания это не помешало. Рабочие говорят, что на полный снос строения уйдет около двух недель.