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Общество | На улице Мира сносят незаконно построенный бар «Феникс»

05.04.2017|17:01
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В баре «Феникс», расположенном на улице Мира, 16а, появились приставы, полицейские и журналисты. Заведение подлежит сносу, у людей в форме есть соответствующее решение суда. Истцом выступала администрация города. Исполнить решение входит в обязанность приставов.

«Разрешительная документация не оформлялась, муниципальная земля была занята самовольно», - уточнила заместитель начальника управления администрации г. Пензы Ирина Кочеткова.

В толпе появились рабочие, которым и предстоит сносить здание. Но на защиту «Феникса» встал юрист, нанятый собственниками закусочной. По словам мужчины, люди владеют заведением по закону, о чем имеются документы.

Но у представителей закона свои аргументы.

«Это здания является самовольной постройкой, поэтому право собственности должно быть прекращено», - сообщила старший судебный пристав межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

История запутанная. Нынешние хозяева купили бар у предыдущих еще девять лет назад и якобы не знали, что постройка самовольная. А городские власти уже судились со старыми хозяевами и выиграли дело.

«Собственник сменился раньше, чем было вынесено решение, поэтому настоящие владельцы не могли отстаивать свои интересы в суде», - подчеркнул представитель собственника здания Богдан Козлов.

Хозяйка бара вызвала полицию. Однако началу разбора здания это не помешало. Рабочие говорят, что на полный снос строения уйдет около двух недель.

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Гость|05.04.2017 18:54|

penzainform.ru писал(a):

Собственник сменился раньше, чем было вынесено решение, поэтому настоящие владельцы не могли отстаивать свои интересы в суде», - подчеркнул представитель собственника здания Богдан
Так это вы и будете в 3 года раз менять собственника и затевать новые суды. А здание будет стоять и приносить баснословные барыши. Не бывать этому , только снос. Немедленно снести без разговоров.

Гость|05.04.2017 18:57|

Странно... демонтировать забор на ул. Мира около бывш. "Контрольприбора" по решению суда не могут.

а тут - так быстро.

Гость|05.04.2017 19:01|

А когда будут сносить "законные" жилые дома и магазины.

Гость|05.04.2017 19:03|

Гость писал(a):

а тут - так быстро
Где же быстро? Написано что 9 лет судились, а подставная новая хозяйка хотела ещё на 9 лет тяжбу замутить. А потом продать другому лицу и ещё тяжба и так до бесконечности.

Гость|05.04.2017 19:11|

ну снесли и снесли,возьми и поставь бар в др.месте. Скажу честно там и не пошло бы дело.

Гость|05.04.2017 19:18|

Этот бар легенда местных жителей, а что будет теперь на месте бара?

Гость|05.04.2017 19:24|

Гость писал(a):

, а что будет теперь на месте бара?
А на месте бара человек будет дежурить, и всем приходящим любителям Зелёного Змия будет давать шилобан и саечку!!!

Гость|05.04.2017 19:27|

А беляши там были вкуснее, чем в столовой городской администрации...

Гость|05.04.2017 19:36|

А когда все незаконные Цветы снесут ?

Гость|05.04.2017 19:43|

Аналогичная история и на придомовой территории между домами Лядова 28 и Лядова 30, пять лет назад жители отстояли свои права и вот при новой власти строительство возобновилось, подскажите ,как с этим бороться.

Гость|05.04.2017 19:58|

Гость писал(a):

ь, подскажите ,как с этим бороться
Канистрой с бензином и спичками , а как же ещё??

Гость|05.04.2017 20:00|

А когда снесут МФО в законе?

Гость|05.04.2017 20:01|

Феникс восстанет из пепла!

Гость|05.04.2017 20:05|

Гость писал(a):

Так это вы и будете в 3 года раз менять собственника и затевать новые суды. А здание будет стоять и приносить баснословные барыши. Не бывать этому , только снос. Немедленно снести без разговоров.
А кто же зарегистрировал право собственности на нового собственника? Уж не государство ли? Всё через ж в этой стране

Гость|05.04.2017 20:09|

Гость писал(a):

? Всё через ж в этой стране
Нет не через Ж. Например Планета земля у Тоцкого тоже по суду под снос должна пойти, но здание огромное и никак подрядную организацию, способную развалить такую махину найти не могут. А тут строение неботльшое , два хмыря обычными монтировками, сказали за пару недель раскурочим.

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Имя: Гость
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