Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 апр 2017|21:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  59.69  |  $  55.89
 

Общество | На ул. Володарского открылся Центр спортивной медицины

05.04.2017|16:40
Печать

В Пензе, на ул. Володарского, открылся Центр спортивной медицины как самостоятельное юридическое лицо. Ранее учреждение было подразделением городской больницы № 4 и располагалось на Шуисте.

Врачи принимают пациентов уже не одну неделю, но показать здание журналистам решили только сейчас, когда полностью обжились.

Медики не нарадуются на условия, в которых сейчас обследуют спортсменов. Тренеры, регулярно приводящие туда целые команды, тоже не скрывают эмоции, сравнивая условия с теми, что были раньше. Сейчас центр - это два этажа в недавно отреставрированном здании. Там работают 46 специалистов: офтальмологов, кардиологов и других.

«Очень радует, что для спортсменов появился отдельный центр, а не узкие коридоры, где детям не хватало воздуха», - отметила главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера Юлия Смирнова.

Но у медиков есть и проблемы.

«У нас нет аппаратуры, которая требуется, особенно для проведения УЗИ», - сообщила врач Центра спортивной медицины Ирина Цветкова.

Однако уже составлен план, по которому новое оснащение туда поступит в течение трех лет.

«Уже в 2017 году мы планируем приобрести УЗИ-сканер и физиотерапевтическое оборудование», - уточнила Ирина Цветкова.

Пока центр работает для молодых людей и детей, которые профессионально занимаются спортом. Возможно, впоследствии там будут принимать и тех, кто только думает о профессиональной карьере борца или пловца, а также станут лечить ветеранов.

0
0
0
0
Гость|05.04.2017 19:50|

Откуда 46 специалистов? В обычных поликлиниках 15 от силы максимум! Вы чё там бредите? Кто эту ерунду пишет?

Гость|05.04.2017 20:03|

Просто людям опять мозги пудрят, что у нас отлично все в медицине.

Гость|05.04.2017 20:24|

Откуда 46 специалистов? В обычных поликлиниках 15 от силы максимум! Вы чё там бредите? Кто эту ерунду пишет?

Гость|05.04.2017 20:34|

главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера Юлия Смирнова, врач Центра спортивной медицины Ирина Цветкова. Так диспансер или центр? Вы уж как-нибудь определитесь!

Гость|05.04.2017 20:44|

А почему не видно ни одного комента?

Гость|05.04.2017 21:33|

????????

Гость|05.04.2017 21:44|

Вот этот центр вполне можно было бы перенести в район Севера, а на ул. Володарского нужно было бы лечить пенсионеров, чтобы не гонять их подальше. У Министерства здравоохранения есть разум?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!