05.04.2017 | 16:40

В Пензе, на ул. Володарского, открылся Центр спортивной медицины как самостоятельное юридическое лицо. Ранее учреждение было подразделением городской больницы № 4 и располагалось на Шуисте.

Врачи принимают пациентов уже не одну неделю, но показать здание журналистам решили только сейчас, когда полностью обжились.

Медики не нарадуются на условия, в которых сейчас обследуют спортсменов. Тренеры, регулярно приводящие туда целые команды, тоже не скрывают эмоции, сравнивая условия с теми, что были раньше. Сейчас центр - это два этажа в недавно отреставрированном здании. Там работают 46 специалистов: офтальмологов, кардиологов и других.

«Очень радует, что для спортсменов появился отдельный центр, а не узкие коридоры, где детям не хватало воздуха», - отметила главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера Юлия Смирнова.

Но у медиков есть и проблемы.

«У нас нет аппаратуры, которая требуется, особенно для проведения УЗИ», - сообщила врач Центра спортивной медицины Ирина Цветкова.

Однако уже составлен план, по которому новое оснащение туда поступит в течение трех лет.

«Уже в 2017 году мы планируем приобрести УЗИ-сканер и физиотерапевтическое оборудование», - уточнила Ирина Цветкова.

Пока центр работает для молодых людей и детей, которые профессионально занимаются спортом. Возможно, впоследствии там будут принимать и тех, кто только думает о профессиональной карьере борца или пловца, а также станут лечить ветеранов.