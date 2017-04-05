05.04.2017 | 12:24

Во вторник, 4 апреля, в Город Спутник приехали гости из Белгородской области. Делегацию во главе с заместителем руководителя администрации Старооскольского городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ Сергеем Гераймовичем сопровождали первый заместитель главы Минстроя Пензенской области Светлана Круглова и генеральный директор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов.

На экскурсии гостей познакомили с инфраструктурой и общественными пространствами микрорайона.

Особый интерес вызвала школа Города Спутника, которую компания «Термодом» сдала в прошлом году. Современное образовательное учреждение на 1 100 мест откроет перед учениками большие возможности для занятий наукой и спортом, обучения по самым современным методикам с использованием новейшего учебного оборудования.

Свои впечатления от Города Спутника гости описывают как приятный шок и восторг. Они высоко оценили улицы микрорайона, его дома и благоустройство. Настоящим открытием для них стали набережная, фонтанный комплекс и тропа здоровья.

«Если бы такой застройщик, как «Термодом», пришел к нам в область, мы бы постелили перед ним красную дорожку», - поделились эмоциями гости Спутника.

Компания уже получила приглашение зайти на рынок Белгородской области с проектом комплексной застройки территории. Также активно ведутся переговоры о строительстве в регионе школы, аналогичной школе Спутника. В качестве застройщика будет выступать строительный холдинг «Термодом».

Белгородская область является высокоразвитым индустриально-аграрным регионом. В 2014 году она заняла первое место в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации и второе место в политико-управленческом блоке; в социальном блоке власти Белгородской области также стали первыми. Кроме того, регион называют традиционным лидером рейтинга состояния инвестиционного климата.