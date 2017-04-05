05.04.2017 | 17:18

28 000 охотников Пензенской области в предвкушении богатой добычи. 8 апреля они на законных основаниях смогут взяться за ружья. Открывается весенний сезон, в ходе которого разрешается стрелять гуся, селезня и вальдшнепа.

Однако в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования напоминают, что отправляться за пернатыми имеют право только те, кто оформил полный пакет документов, имеет охотбилет и разрешение на оружие и добычу.

В соответствии с утвержденными нормами каждому охотнику при наличии всех разрешений в сутки можно добыть не более трех особей гуся, одного селезня и трех вальдшнепов. При этом запрещено использование нарезных стволов и собак, за исключением подружейных для отыскивания раненой дичи. Важно помнить и о безопасности.

«На охоте нужно быть абсолютно трезвым, переносить оружие в зачехленном состоянии, охотиться на гусей только из укрытия», - подчеркнул министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин.

В минлесхозе надеются, что праздник добычи пернатых обойдется, как и в прошлом году, без чрезвычайных происшествий. Сезон продлится 10 дней и завершится 17 апреля.