Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 апр 2017|21:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  59.69  |  $  55.89
 

Общество | 8 апреля открывается сезон охоты на гусей и уток

05.04.2017|17:18
Печать

28 000 охотников Пензенской области в предвкушении богатой добычи. 8 апреля они на законных основаниях смогут взяться за ружья. Открывается весенний сезон, в ходе которого разрешается стрелять гуся, селезня и вальдшнепа.

Однако в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования напоминают, что отправляться за пернатыми имеют право только те, кто оформил полный пакет документов, имеет охотбилет и разрешение на оружие и добычу.

В соответствии с утвержденными нормами каждому охотнику при наличии всех разрешений в сутки можно добыть не более трех особей гуся, одного селезня и трех вальдшнепов. При этом запрещено использование нарезных стволов и собак, за исключением подружейных для отыскивания раненой дичи. Важно помнить и о безопасности.

«На охоте нужно быть абсолютно трезвым, переносить оружие в зачехленном состоянии, охотиться на гусей только из укрытия», - подчеркнул министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин.

В минлесхозе надеются, что праздник добычи пернатых обойдется, как и в прошлом году, без чрезвычайных происшествий. Сезон продлится 10 дней и завершится 17 апреля.

0
0
0
0
Гость|05.04.2017 18:59|

чтоб охотнички там перестреляли друг друга. аминь!

Гость|05.04.2017 18:59|

Прогреем стволы!!!!

Гость|05.04.2017 19:09|

А Уточек Медведева тоже будут стрелять?

Гость|05.04.2017 19:17|

Гость писал(a):

А Уточек Медведева тоже будут стрелять?
Что за уточки? Любовницы, что ли?

Гость|05.04.2017 19:36|

чтоб охотнички там перестреляли друг друга. аминь!

Человек вы бы за языком своим следили . А коли мозгов нет то на приёт к врачу сходите . И вам совет мой не говорите так больше ни когда . Люди могут сильно обидеться на вас и тогда возникнут проблемы у вас.

Гость|05.04.2017 19:43|

Гость писал(a):

Человек вы бы за языком своим следили . А коли мозгов нет то на приёт к врачу сходите . И вам совет мой не говорите так больше ни когда . Люди могут сильно обидеться на вас и тогда возникнут проблемы у вас.
ты не намекай. давай лепи типа вычислю по йпишнику, рожу начищу...и прочий бред. как всегда.

повторю. чтоб вы там друг друга перестреляли на фиг дбл блд!

Гость|05.04.2017 19:44|

открывается сезон охоты на уток - звучит как призыв к свержению власти))

Гость|05.04.2017 20:00|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А Уточек Медведева тоже будут стрелять?
Что за уточки? Любовницы, что ли?
Тебе пора играть в домино !

Гость|05.04.2017 21:16|

Кря?

Гость|05.04.2017 21:40|

Про тетерева забыли. Тоже постреляем.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!