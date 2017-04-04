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Общество | В Пензенской области за неделю зарегистрировали 1 905 случаев РВИ

04.04.2017|12:21
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С 27 марта по 2 апреля в Пензенской области зарегистрировали 1 905 случаев РВИ (140 на 100 тысяч населения), что ниже показателей предыдущей недели на 21%.

«За весь период 2017 года зарегистрировано 540 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них 101 вызван вирусом А(Н3N2), 66 вызван вирусом гриппа В, остальные – нетипированными штаммами вируса гриппа А», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе диагноз «респираторно-вирусная инфекция» с 27 марта по 2 апреля был поставлен 582 раза (111,6 на 100 тысяч населения).

В целом заболеваемость РВИ среди жителей региона ниже эпидемического порога на 53,7%.

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Гость|04.04.2017 13:28|

А мне начхать!

Имя: Гость
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