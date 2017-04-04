04.04.2017 | 15:17

Школьники стали свидетелями спасательной операции. Из покореженной после ДТП машины нужно было достать пострадавших. Они нуждались в срочной медицинской помощи.

При спасении пострадавших главное - не навредить им.

Тому, как правильно вести себя на месте ЧП, ребята учились в детском лагере «Спутник». Там проходила профильная смена для отрядов юных автоинспекторов из общеобразовательных учреждений Пензы.

Также ребята разбирали различные дорожные ситуации, пусть для начала только на игровом поле, а затем проявляли себя в творческих конкурсах.