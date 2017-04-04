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Общество | Ученики гимназии № 44 собрали три контейнера пластиковых крышек

04.04.2017|17:27
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В Пензе проходит благотворительная акция «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники». Ученики гимназии № 44 собрали уже третий контейнер.

«Крышки переработают, а нам дадут деньги, которые пойдут на строительство дома для больных детей», - пояснила ученица гимназии Елизавета Козина.

«Мы рассказали ребятам про эту акцию, повесили объявление. Все откликнулись на просьбу», - отметила заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 44 Ирина Корякина.

Но рекордсменом стал 2-й «А». Ребята собрали более 700 пластиковых крышек. Самый богатый урожай у Алишера Усманова. Он принес 307 крышек.

Акция продлится до 21 апреля, принять в ней участие может любой желающий.

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Гость|04.04.2017 18:54|

Вон эти крышки валяются в чемодановке.собирайте быки

Гость|04.04.2017 18:59|

penzainform.ru писал(a):

«Крышки переработают, а нам дадут деньги, которые пойдут на строительство дома для больных детей», - пояснила ученица гимназии Елизавета Козина.

И чо, дали им деньги на строительство дома для больных детей?..

Гость|04.04.2017 19:02|

penzainform.ru писал(a):

Самый богатый урожай у Алишера Усманова.
Усмановы, они такие! Тем более Алишеры!

Гость|04.04.2017 19:10|

Видели, как этот Алишер жульничал. Покупал лимонад, выливал, а крышечки по карманам тарил.

Гость|04.04.2017 19:16|

Скоро гандоны буду собирать.

Гость|04.04.2017 19:36|

Кал лосей не будут принимать.

Гость|04.04.2017 19:44|

А куда девается то,что этими крышками закрывается? И что оно вообще?

Гость|04.04.2017 19:46|

А зачем?

Гость|04.04.2017 20:42|

penzainform.ru писал(a):

«Крышки переработают, а нам дадут деньги, которые пойдут на строительство дома для больных детей»,
Маразм крепчал.Страна только и выживала на сборе макулатуры,пластика и вторсырья.Вся страна занята на этом.Дай бог,чтобы эта манна небесная не переводилась.

Гость|04.04.2017 20:59|

А биомассу принимают.

Гость|04.04.2017 21:01|

Крышку от унитаза им в подарок

Гость|04.04.2017 21:03|

А у меня тен крышки на унитазе

Гость|04.04.2017 21:04|

Гость писал(a):

Скоро гандоны буду собирать.
Субботник скоро.

Гость|04.04.2017 21:07|

А у меня и унитаза нет . Это что такое ? Жену спросил у нас в доме есть унитаз она говорит нет не видела . И меня спрашивает унитаз это что такое . Я ей говорю не знаю .

Гость|04.04.2017 21:09|

Скоро гандоны буду собирать.

Если надо соберут очень много и быстро . Сколько публичных домов в Пензе вы только скажите ими вас завалят .

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Имя: Гость
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