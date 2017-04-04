04.04.2017 | 17:27

В Пензе проходит благотворительная акция «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники». Ученики гимназии № 44 собрали уже третий контейнер.

«Крышки переработают, а нам дадут деньги, которые пойдут на строительство дома для больных детей», - пояснила ученица гимназии Елизавета Козина.

«Мы рассказали ребятам про эту акцию, повесили объявление. Все откликнулись на просьбу», - отметила заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 44 Ирина Корякина.

Но рекордсменом стал 2-й «А». Ребята собрали более 700 пластиковых крышек. Самый богатый урожай у Алишера Усманова. Он принес 307 крышек.

Акция продлится до 21 апреля, принять в ней участие может любой желающий.