04.04.2017 | 09:25

В школах Пензенской области стартует акция «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники». Детей просят принести крышки от пластиковых бутылок, чтобы помочь строительству пансионата для молодых людей с тяжелой инвалидностью.

Во вторник, 4 апреля, в 12:00 акция начнется в пензенской гимназии № 44. 5 апреля к ней присоединится школа № 2 р. п. Мокшан, 6-го - филиал школы № 5 г. Каменки и школа № 2 р. п. Лунино.

11 апреля в сборе крышечек примут участие ученики с. Воскресеновка Пензенского района, 12-го - шемышейские ребята, 14-го учащиеся бессоновской школы.

«Во всех школах региона пункты приема будут работать 28 и 29 апреля. Собранные крышки будут отправлены в Самару на перерабатывающее предприятие, которое заплатит за вторсырье. Эти средства пойдут на оплату строительных работ», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Социально-экологическую акцию поддержал губернатор Иван Белозерцев. «То, что кажется ненужным одному, может быть очень полезно другому. Крышки от ПЭТ-тары помогут в строительстве дома для ребят с инвалидностью», - отметил он в своем твиттере.