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Общество | Школьники Пензенской области собирают крышки от пластиковой тары

04.04.2017|09:25
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В школах Пензенской области стартует акция «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники». Детей просят принести крышки от пластиковых бутылок, чтобы помочь строительству пансионата для молодых людей с тяжелой инвалидностью.

Во вторник, 4 апреля, в 12:00 акция начнется в пензенской гимназии № 44. 5 апреля к ней присоединится школа № 2 р. п. Мокшан, 6-го - филиал школы № 5 г. Каменки и школа № 2 р. п. Лунино.

11 апреля в сборе крышечек примут участие ученики с. Воскресеновка Пензенского района, 12-го - шемышейские ребята, 14-го учащиеся бессоновской школы.

«Во всех школах региона пункты приема будут работать 28 и 29 апреля. Собранные крышки будут отправлены в Самару на перерабатывающее предприятие, которое заплатит за вторсырье. Эти средства пойдут на оплату строительных работ», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Социально-экологическую акцию поддержал губернатор Иван Белозерцев. «То, что кажется ненужным одному, может быть очень полезно другому. Крышки от ПЭТ-тары помогут в строительстве дома для ребят с инвалидностью», - отметил он в своем твиттере.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|04.04.2017 09:55|

А крышки от унитазов не принимают .

Гость|04.04.2017 09:57|

родители про это знают? Я против того,чтобы мой ребенок собирал эти крышки

Гость|04.04.2017 10:05|

Депутаты крышечки собирают? Нет? А не мешало бы им деньги не только осваивать,но и зарабатывать на благо общества.

Гость|04.04.2017 10:19|

Я депутат собираю!

Гость|04.04.2017 10:21|

А что именно собирают депутаты?

Гость|04.04.2017 10:30|

А что именно собирают депутаты?

Коньячные бутылки (без пробок)

Гость|04.04.2017 10:50|

Гость писал(a):

родители про это знают? Я против того,чтобы мой ребенок собирал эти крышки
А что плохого в том, что Ваш ребенок с детства будет участвовать в помощи сбора вторсырья для последующей переработки? Воспитывайте детей, чтобы не жить в окружающей нас помойки.

Гость|04.04.2017 10:55|

Воспитывайте детей, чтобы не жить в окружающей нас помойки

Хватит громких слов . Кругом одна помойка радиация и хим зарожения . Воспитывайте онкологических детей . Что страшно ?

Гость|04.04.2017 10:58|

крышечку взял, бутылку просил под ноги - нормальный вариант сбора вторсырья

Гость|04.04.2017 11:04|

В Великой России нет денег на лечение детей???

Гость|04.04.2017 11:57|

Гость писал(a):

В Великой России нет денег на лечение детей???
Мы лучше ракеты запустим по Сирии, выстрел - 5 млн долларов. А дети... Их еще нарожают

Гость|04.04.2017 12:16|

Надежда Деева, Пензенская область:

— Зарплата учителя сейчас разделена на базовую и стимулирующую. Неоднократно говорилось о том, что базовая, гарантированная часть должна быть не меньше 60%, на практике она нередко и до 50% не дотягивает. А критерии назначения стимулирующей части — в компетенции директора. Захотел — начислил, не захотел — не начислил. По сути, и стимуляции никакой нет. Просто учитель должен соответствовать ожиданиям директора. А некоторые директора ждут откровенного подхалимажа. Тут многое от человека зависит. Но суть одна: стимулирующие надбавки нередко становятся формой унижения учителя. Хотя и базовая зарплата — тоже своего рода унижение: по сути, это пособие, чтобы не умереть с голоду. А ведь униженный таким образом учитель переносит свои отношения с директором на учеников, только униженными здесь становятся дети.

Гость|04.04.2017 12:30|

Сын тоже собирает пробки - не вопрос, дело полезное. Но не могу понять, почему собирают только крышки, а не бутылки? Особенности процесса переработки что ли?

Гость|04.04.2017 12:46|

Особенности процесса переработки что ли?

Нет просто перевезти такой объём бутылок не выгодно . Крышка компактней а материала что на крышку что выдуть бутылку одинаково .

Гость|04.04.2017 12:51|

Губернатор мэр депутаты пусть собирают крышечки . Почему они не замечены в этом деле ?

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