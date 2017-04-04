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Общество | Пензенцев приглашают на массовую зарядку в парк им. Белинского

04.04.2017|09:04
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В субботу, 8 апреля, в Пензе на открытом воздухе пройдет спортивная акция - массовая зарядка, приуроченная к Всемирному дню здоровья и месячнику «Сурский край – без наркотиков!».

Местом для проведения мероприятия выбран Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского. Оно начнется в 16:00.

«Гостей ждет массовая зарядка под музыку, спортивные соревнования для всей семьи, конкурсы и эстафеты. Лучший способ сохранить здоровье и поддерживать себя в прекрасной физической форме – это занятия спортом», - сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на администрацию Пензы.

Напомним: 8 апреля также состоится общегородской субботник.

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Гость|04.04.2017 09:46|

Как халявы хочется...лучше попросили помощи в распределении премиального фонда..

Гость|04.04.2017 09:47|

penzainform.ru писал(a):

Местом для проведения мероприятия выбран Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского. Оно начнется в 16:00.
Как правило утром зарядку делают, почему такое время?

Гость|04.04.2017 09:51|

Раз два три четыри трусы сняли ноги шири .

Гость|04.04.2017 09:59|

Вместо зарядок устроили бы уборку помоек на улицах и во дворах Пензы.

Гость|04.04.2017 10:16|

КАСТРЮЛИ БУДУТ ВЫДАВАТЬ?

Гость|04.04.2017 10:17|

Кто не скачет не буртас

Гость|04.04.2017 10:22|

Ну и устраивай уборку помоек.кто не дает? Только все благодарны будут!!!!!

Гость|04.04.2017 10:27|

Спасибо, отцы родные! Из дальнего Арбеково, с ГПЗ, из Спутника, из Согласия мы поедем заряжаться в парк. Только приготовьте для "зарядки" что нибудь покрепче.

Гость|04.04.2017 10:38|

Спасибо, отцы родные! Из дальнего Арбеково, с ГПЗ, из Спутника, из Согласия мы поедем заряжаться в парк. Только приготовьте для "зарядки" что нибудь покрепче.

И желательно пешком...А то дури кое у кого так и хлещет через края!!!

Гость|04.04.2017 10:41|

penzainform.ru писал(a):

месячнику «Сурский край – без наркотиков!»
Это как понимать? Я не пью, не курю, не наркоманю, зачем мне это?

Гость|04.04.2017 10:56|

Не скажи в наше время зарекаться нельзя

Гость|04.04.2017 11:13|

Очередное мУроприятие для галочки.

Гость|04.04.2017 11:33|

Физкультурно-оздоровительный субботник?

Гость|04.04.2017 11:37|

ЭТО РАЗМИНКА ПЕРЕД СУББОТНИКОМ А ЗАТЕМ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ В ОКТЯБРЬСКОМ САДУ

Гость|04.04.2017 12:30|

Гость писал(a):

Не скажи в наше время зарекаться нельзя
Зарекаться, что не пью и тд? Мне это не грозит, у меня отличная генетика. В пензе таких, как я, считанные экземпляры женского пола.

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Имя: Гость
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