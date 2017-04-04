04.04.2017 | 09:04

В субботу, 8 апреля, в Пензе на открытом воздухе пройдет спортивная акция - массовая зарядка, приуроченная к Всемирному дню здоровья и месячнику «Сурский край – без наркотиков!».

Местом для проведения мероприятия выбран Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского. Оно начнется в 16:00.

«Гостей ждет массовая зарядка под музыку, спортивные соревнования для всей семьи, конкурсы и эстафеты. Лучший способ сохранить здоровье и поддерживать себя в прекрасной физической форме – это занятия спортом», - сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на администрацию Пензы.

Напомним: 8 апреля также состоится общегородской субботник.