04.04.2017 | 15:02

В связи с полным завершением в Пензенской области ограничительных мероприятий, связанных с гриппом и ОРВИ, в медицинских организациях началась плановая иммунизация взрослого населения от пневмококковой инфекции.

Наиболее подвержены данному заболеванию дети в возрасте от 0 до 5 лет, люди старше 65 лет, а также лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вакцинация проводится в поликлиниках по месту прикрепления пациента бесплатно. Среди учреждений здравоохранения распределены 3 860 доз пневмококковой вакцины, средства на закупку которой выделены из областного бюджета. Чтобы получить прививку, нужно обратиться к врачу общей практики или участковому терапевту.

«Для большинства населения пневмококковая инфекция является синонимом слова «пневмония». Между тем пневмококки также вызывают очень тяжелые менингиты, сепсис, реже артриты, остеомиелиты и миокардиты», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.