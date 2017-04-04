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Общество | Пензенцев начали вакцинировать от пневмококковой инфекции

04.04.2017|15:02
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В связи с полным завершением в Пензенской области ограничительных мероприятий, связанных с гриппом и ОРВИ, в медицинских организациях началась плановая иммунизация взрослого населения от пневмококковой инфекции.

Наиболее подвержены данному заболеванию дети в возрасте от 0 до 5 лет, люди старше 65 лет, а также лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вакцинация проводится в поликлиниках по месту прикрепления пациента бесплатно. Среди учреждений здравоохранения распределены 3 860 доз пневмококковой вакцины, средства на закупку которой выделены из областного бюджета. Чтобы получить прививку, нужно обратиться к врачу общей практики или участковому терапевту.

«Для большинства населения пневмококковая инфекция является синонимом слова «пневмония». Между тем пневмококки также вызывают очень тяжелые менингиты, сепсис, реже артриты, остеомиелиты и миокардиты», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Гость|04.04.2017 15:08|

хорош устраивать демагогию про медицину !

Гость|04.04.2017 15:13|

penzainform.ru писал(a):

началась плановая иммунизация взрослого населения от пневмококковой инфекции
А когда начнётся плановая или внеплановая иммунизация от гепатита и кори? Второй месяц пытаюсь уколоться.

Гость|04.04.2017 15:19|

А что молитва уже не помогает? Или прикладывание иконок?

Для чего тогда такой храмище строим?

Гость|04.04.2017 15:29|

3860 доз на всё население?

Гость|04.04.2017 15:44|

Гость писал(a):

3860 доз на всё население?
Для галочки хватит.

Гость|04.04.2017 15:47|

Гость писал(a):

Второй месяц пытаюсь уколоться.
УКОЛОТЬСЯ ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА ПО СРАВНЕНИЮ ПРИВИТЬСЯ

Имя: Гость
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