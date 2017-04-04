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Общество | Пенза может остаться без аварийно-ремонтной службы

04.04.2017|15:03
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Аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства г. Пензы может остановить свою работу в любой момент. Причина - очень бедная материально-техническая база, слесарям и сантехникам просто нечем ремонтировать. Старое оборудование, маленькие зарплаты, которые еще и задерживают… Местные специалисты даже не знают, с чего надо начинать изменения в МУПе.

Депутаты и глава Пензы Валерий Савельев уже были там в прошлом году. В этот раз они отметили, что в лучшую сторону за прошедший период ничего не изменилось. Стало даже хуже.

Раньше у аварийно-ремонтной службы было больше заказов. В последнее время многие управляющие компании перестали заключать с ней договоры.

«Некоторые организации приняли решение о создании собственной аварийной службы», - уточнил директор МУП «АРСЖХ г. Пензы» Вячеслав Синцов.

Народных избранников методы ведения хозяйства, принятые в аварийной службе, сильно удивили. На балансе 14 автомобилей, а по городу ездят 2. Остальные неисправны.

Огромные площади на улице Суворова фактически пустуют. Труд аварийных бригад организован неэффективно. Заявки принимают, но перенаправляют в другие организации.

Отряд гостей из городской думы сделал вывод: нужно предпринимать скорейшие меры по спасению аварийно-ремонтной службы.

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Гость|04.04.2017 18:51|

Вор на воре вором погоняет...

Гость|04.04.2017 19:00|

Все к чему прикасается городская власть превращается в прах,а ресурсы перетекают к коммерсантам.Господа из ОНФ ауууууууу!!!Где ваш контроль за Пензенскими чиновниками.Ждем ваших действий.

Гость|04.04.2017 19:08|

Главное-памятник матери забебенить! Остальное-ерунда!

Гость|04.04.2017 19:38|

Этот директро так и работает в этой сфере, раньше работал в МУП который на ходился Клары-Цеткин31 все разволил.Так и дальше продолжает работать в этой сфере и разваливать просто миксика, лучше него нет наверное никаго.Коррупция и все!!.!!!

Гость|04.04.2017 19:38|

Государство ( Путин ) платит только одному Сечину зарплату 113 миллионов рублей в месяц !!! Конечно никаких денег на социалку и коммуналку не будет .

Гость|04.04.2017 19:40|

Государство ( Путин ) платит только одному Сечину зарплату 113 миллионов рублей в месяц !!! Конечно никаких денег на социалку и коммуналку не будет .

ДОКОЛЕ!!! Вставай страна огромная!!!

Гость|04.04.2017 19:49|

Гость писал(a):

Государство ( Путин ) платит только одному Сечину зарплату 113 миллионов рублей в месяц !!! Конечно никаких денег на социалку и коммуналку не будет .
Дай бох ему здоровья, конечно - но это враки.

Гость|04.04.2017 19:50|

Гость писал(a):

ДОКОЛЕ!!! Вставай страна огромная!!!
Касрюли на голову, и скачи, скачи - в светлое евробудующее!

Гость|04.04.2017 20:07|

Вы у директора и его родственников имущество проверьте.Уверен,в собственности не один автомобиль,не одна квартира и отдыхают каждый год,скорее всего не в Крыму.Да и заместители-люди далеко не бедные...

Гость|04.04.2017 20:10|

Гость писал(a):

Государство ( Путин ) платит только одному Сечину зарплату 113 миллионов рублей в месяц !!! Конечно никаких денег на социалку и коммуналку не будет .
Причём тут Путин и Сечин, если конкретный директор мупа дурак? Кстати, Савельев мог бы ему диагноз прям на месте поставить.

Гость|04.04.2017 20:18|

Рыба гниёт с головы!!!

Гость|04.04.2017 20:19|

ДОКОЛЕ!!! Вставай страна огромная!!!

Касрюли на голову, и скачи, скачи - в светлое евробудующее!))

Тролль похоже надбавку от воров получил..

Гость|04.04.2017 20:19|

А КАК Директора наших мупов поживают наверное с кризисом стали еще пухлее............

Гость|04.04.2017 20:21|

Гость писал(a):

.Господа из ОНФ
кто же они?

Гость|04.04.2017 20:22|

Гость писал(a):

А КАК Директора наших мупов поживают наверное с кризисом стали
Простите, что за кризис у вас? Критические дни?

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Имя: Гость
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