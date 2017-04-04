04.04.2017 | 15:03

Аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства г. Пензы может остановить свою работу в любой момент. Причина - очень бедная материально-техническая база, слесарям и сантехникам просто нечем ремонтировать. Старое оборудование, маленькие зарплаты, которые еще и задерживают… Местные специалисты даже не знают, с чего надо начинать изменения в МУПе.

Депутаты и глава Пензы Валерий Савельев уже были там в прошлом году. В этот раз они отметили, что в лучшую сторону за прошедший период ничего не изменилось. Стало даже хуже.

Раньше у аварийно-ремонтной службы было больше заказов. В последнее время многие управляющие компании перестали заключать с ней договоры.

«Некоторые организации приняли решение о создании собственной аварийной службы», - уточнил директор МУП «АРСЖХ г. Пензы» Вячеслав Синцов.

Народных избранников методы ведения хозяйства, принятые в аварийной службе, сильно удивили. На балансе 14 автомобилей, а по городу ездят 2. Остальные неисправны.

Огромные площади на улице Суворова фактически пустуют. Труд аварийных бригад организован неэффективно. Заявки принимают, но перенаправляют в другие организации.

Отряд гостей из городской думы сделал вывод: нужно предпринимать скорейшие меры по спасению аварийно-ремонтной службы.