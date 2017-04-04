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Общество | Названы победители и призеры конкурса «Животный мир Сурского края»

04.04.2017|09:08
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В понедельник, 3 апреля, жюри подвело итоги регионального конкурса «Животный мир Сурского края».

Напомним: творческое состязание проходило по программе проекта «Зеленая волна» и посвящалось Году экологии. В нем участвовали дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет.

Всего на конкурс было принято 210 работ. Жюри выделило 29 победителей и призеров в номинациях «Живопись», «Графика», «Скульптура» в четырех возрастных категориях.

В отдельной номинации «Домашние питомцы» было распределено 5 призовых мест. В итоге всего жюри присудило участникам 8 первых, 13 вторых и 13 третьих мест.

«Представленные на конкурс работы были выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне, отличались разнообразием материалов и техник исполнения», - сообщил ИА «ПензаИнформ» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

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Гость|04.04.2017 12:42|

Все люди как люди, а это что за клоун в красной пижаме?

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