04.04.2017 | 09:08

В понедельник, 3 апреля, жюри подвело итоги регионального конкурса «Животный мир Сурского края».

Напомним: творческое состязание проходило по программе проекта «Зеленая волна» и посвящалось Году экологии. В нем участвовали дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет.

Всего на конкурс было принято 210 работ. Жюри выделило 29 победителей и призеров в номинациях «Живопись», «Графика», «Скульптура» в четырех возрастных категориях.

В отдельной номинации «Домашние питомцы» было распределено 5 призовых мест. В итоге всего жюри присудило участникам 8 первых, 13 вторых и 13 третьих мест.

«Представленные на конкурс работы были выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне, отличались разнообразием материалов и техник исполнения», - сообщил ИА «ПензаИнформ» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.