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Общество | 5 апреля в Пензенской области проверят системы оповещения

04.04.2017|17:39
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В среду, 5 апреля, по распоряжению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева будет организована проверка систем оповещения. Мероприятие проводится в соответствии с утвержденным графиком.

На 11:40 запланирована проверка региональной автоматизированной системы оповещения, на 16:30 - комплексной системы экстренного оповещения с перехватом радио- и телеканалов без включения электрических сирен.

«Просим жителей соблюдать спокойствие!» - обратились к пензенцам сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по области.

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Гость|04.04.2017 17:56|

Сирена каждое утро в 8-00 воет свем пох, а теперь предупредили ещё о двух похах.

Гость|04.04.2017 19:53|

Гость писал(a):

Сирена каждое утро в 8-00 воет
Ну не болтай, болезный, раз в неделю.

Гость|04.04.2017 21:57|

Скоро война? Доигрались в путинку

Гость|04.04.2017 23:04|

Уши прочисть

Гость|05.04.2017 00:35|

вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://bit.do/parasitu

Имя: Гость
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