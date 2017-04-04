04.04.2017 | 17:39

В среду, 5 апреля, по распоряжению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева будет организована проверка систем оповещения. Мероприятие проводится в соответствии с утвержденным графиком.

На 11:40 запланирована проверка региональной автоматизированной системы оповещения, на 16:30 - комплексной системы экстренного оповещения с перехватом радио- и телеканалов без включения электрических сирен.

«Просим жителей соблюдать спокойствие!» - обратились к пензенцам сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по области.