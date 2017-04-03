03.04.2017 | 17:56

На сцене областной филармонии выступил ансамбль «Казачья застава». Музыкальный спектакль о Степане Разине основан на повести Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю».

Постановка «Казачьей заставы» получилась многожанровой. Артисты много шутили и грустили. Не познав тоску, не отведаешь веселья.

«Казачья застава» намерена выступать с концертами два раза в год.