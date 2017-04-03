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Общество | Ансамбль «Казачья застава» представил музыкальный спектакль

03.04.2017|17:56
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На сцене областной филармонии выступил ансамбль «Казачья застава». Музыкальный спектакль о Степане Разине основан на повести Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю».

Постановка «Казачьей заставы» получилась многожанровой. Артисты много шутили и грустили. Не познав тоску, не отведаешь веселья.

«Казачья застава» намерена выступать с концертами два раза в год.

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Гость|03.04.2017 21:13|

ВОПРОСЫ:"НА КАКИЕ СРЕДСТВА СУЩЕСТВУЕТ?БЮДЖЕТНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ?ПОЧЕМУ КОЛЛЕКТИВЫ СИДЯЩИЕ НА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВАХ(ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ,ЕСЛИ ЭТОТ КОЛЛЕКТИВ ТАКИМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ)ПРОВОДЯТ СВОИ КОНЦЕРТЫ В ЗАЛАХ,ГДЕ АРЕНДА ДОРОЖЕ САМИХ ЭТИХ КОЛЛЕКТИВОВ.ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗА ЭТО ПЛАТИТЬ.ЕСЛИ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЕГ ПУСТЬ ТОГДА И ВЫСТУПАЮТ В АКТОВЫХ ЗАЛАХ ЗАВОДОВ.ТАКИЕ СЦЕНЫ ВСЁ ТАКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ,КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАРАБАТЫВАТЬ.

Гость|03.04.2017 21:51|

они работают и в отличие пред.оратора --зарабатывают.

Гость|03.04.2017 22:06|

А я уж грешным делом подумал,что они как Зоренька,Провинция и Вензеля сидят на бюджетных денежках.Молодцы,если у детей не отбирают.Из-за тех кто сосёт народную титьку у нас ни одного бесплатного подросткового клуба не осталось.Полностью бесплатного.

Гость|03.04.2017 23:04|

А когда благотворительный пляс концерт будет на помощь храма. Два раза в год не катит два раза в месяц и все бабло на постройку храма и так пока 300 лямов не наберется.

Гость|04.04.2017 12:26|

Гость писал(a):

пока 300 лямов не наберется.
300 лямов - это на транспорт, теперь ведь мощность больше ослиной силы. А ещё надо на ТЦРПЦ

Имя: Гость
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