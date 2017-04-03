На сцене областной филармонии выступил ансамбль «Казачья застава». Музыкальный спектакль о Степане Разине основан на повести Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю».
Постановка «Казачьей заставы» получилась многожанровой. Артисты много шутили и грустили. Не познав тоску, не отведаешь веселья.
«Казачья застава» намерена выступать с концертами два раза в год.
ВОПРОСЫ:"НА КАКИЕ СРЕДСТВА СУЩЕСТВУЕТ?БЮДЖЕТНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ?ПОЧЕМУ КОЛЛЕКТИВЫ СИДЯЩИЕ НА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВАХ(ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ,ЕСЛИ ЭТОТ КОЛЛЕКТИВ ТАКИМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ)ПРОВОДЯТ СВОИ КОНЦЕРТЫ В ЗАЛАХ,ГДЕ АРЕНДА ДОРОЖЕ САМИХ ЭТИХ КОЛЛЕКТИВОВ.ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗА ЭТО ПЛАТИТЬ.ЕСЛИ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЕГ ПУСТЬ ТОГДА И ВЫСТУПАЮТ В АКТОВЫХ ЗАЛАХ ЗАВОДОВ.ТАКИЕ СЦЕНЫ ВСЁ ТАКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ,КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАРАБАТЫВАТЬ.