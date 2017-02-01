01.02.2017 | 10:36

С 1 января по 28 февраля в государственных зоологических заказниках Пензенской области проходит зимний маршрутный учет животных. Специалисты пересчитывают кабанов, лосей, косуль, куниц, лисиц, зайцев (беляков и русаков), волков и других зверей.

В заказниках охотоведы круглый год ведут учет диких зверей и птиц, а также проводят обходы и рейды. Специалисты наблюдают места нахождения животных, отслеживают пути миграции и другие изменения в численности обитателей заказников, а также контролируют состояние их кормовой базы.

Для проведения зимнего учета в каждом заказнике закладывается определенное количество маршрутов, зависящее от площади особо охраняемой территории. В общей сложности площадь заказников составляет 40,5 тыс. га, протяженность одного маршрута - свыше 10 км, всего заложено 16 маршрутов протяженностью 174,6 км.

«Зимний учет проводится в течение двух дней. В первый день охотовед затирает следы животных, встречающиеся на его учетном маршруте, а через сутки проходит по этому же маршруту и записывает трек в навигатор, а также отмечает в нем все следы, появившиеся за прошедшее время. Следы должны пересекать маршрутную линию или подходить близко к ней. Затем высчитывается количество особей по видам в каждом заказнике», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.