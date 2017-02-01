Пензенское информационное агентство|18+|Среда|1 фев 2017|13:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  65.03  |  $  60.31
 

Общество | В Пензенской области снизилось количество преступлений

01.02.2017|13:01
Печать

В 2016 году в Пензенской области было зарегистрировано 12 319 преступлений - на 10,8% меньше, чем годом раньше. Снизилось количество убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж. На 40% уменьшилось число случаев хулиганства. А вот количество зафиксированных фактов мошенничества сократилось лишь на 4,6% - с 944 до 901.

Также меньше стало групповых преступлений, реже нарушали закон подростки и ранее судимые граждане. Основную массу правонарушителей, не желающих чтить Уголовный кодекс, составляли лица без постоянного источника доходов.

Об этом говорится в докладе, который начальник регионального управления МВД Юрий Рузляев собирается представить депутатам областного Заксобра в пятницу, 10 февраля.

Согласно документу, общий уровень преступности на 100 тысяч населения в Пензенской области остается одним из самых низких как в Приволжском федеральном округе, так и в целом по стране. В Сурском крае этот показатель равняется 908,7, в ПФО - 1 365, а в России - 1 474.

Чаще всего сотрудники правоохранительных органов регистрируют преступления небольшой и средней тяжести - они составляют 80,3% от общего количества.

Всего за год к уголовной ответственности привлечено 7 071 человек, из которых 4 594 (56,8%) раньше уже преступали закон, а 3 657 (46%) находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также в докладе говорится о том, что в Пензенской области было раскрыто 71,2% преступлений, тогда как в ПФО этот показатель составляет 59,2%, а в России - 54,7%.

0
0
0
0
Гость|01.02.2017 13:22|

Что ж тогда повторная преступность прет вверх? Врете, товарищи!

Гость|01.02.2017 13:25|

еще раз пять напишите эту новость

Гость|01.02.2017 13:34|

Заречный портит всю картину.

Гость|01.02.2017 13:34|

Преступать уже ничего не осталось. Дальше людоедство...

Гость|01.02.2017 13:42|

УМВД РОссии по г. Пензе надо упразднить: сплошное очковтирательство.

Гость|01.02.2017 13:43|

А Б

Значительная часть нововведений так или иначе направлена на повышение цен на услуги или товары, либо иными способами осложнить жизнь людей. Нынешняя власть последовательно и неуклонно строит государство, враждебное по отношению к его народу.

эльшат мехтиев

России не изменения нужны, а радикальные Реформы. Мы погрязли в переназначениях Сердюковых и Шойгу, как и всех прочих с одной должности на другую. О каком социальном лифте можно втулять населению, если все верхние этажи всегда заняты на поколения вперёд и все движения для простого народа только по горизонтали определены: Мфц, суд, налоговая, суд, и так по кругу. В любом московском районе ТЫСЯЧИ должников. А что говорить про масштабы страны, где триллионы невозвратов по кредитам и триллионы по жкх???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!