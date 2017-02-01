01.02.2017 | 13:01

В 2016 году в Пензенской области было зарегистрировано 12 319 преступлений - на 10,8% меньше, чем годом раньше. Снизилось количество убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж. На 40% уменьшилось число случаев хулиганства. А вот количество зафиксированных фактов мошенничества сократилось лишь на 4,6% - с 944 до 901.

Также меньше стало групповых преступлений, реже нарушали закон подростки и ранее судимые граждане. Основную массу правонарушителей, не желающих чтить Уголовный кодекс, составляли лица без постоянного источника доходов.

Об этом говорится в докладе, который начальник регионального управления МВД Юрий Рузляев собирается представить депутатам областного Заксобра в пятницу, 10 февраля.

Согласно документу, общий уровень преступности на 100 тысяч населения в Пензенской области остается одним из самых низких как в Приволжском федеральном округе, так и в целом по стране. В Сурском крае этот показатель равняется 908,7, в ПФО - 1 365, а в России - 1 474.

Чаще всего сотрудники правоохранительных органов регистрируют преступления небольшой и средней тяжести - они составляют 80,3% от общего количества.

Всего за год к уголовной ответственности привлечено 7 071 человек, из которых 4 594 (56,8%) раньше уже преступали закон, а 3 657 (46%) находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также в докладе говорится о том, что в Пензенской области было раскрыто 71,2% преступлений, тогда как в ПФО этот показатель составляет 59,2%, а в России - 54,7%.