01.02.2017 | 12:42

К любым рейтингам можно относиться критически. И все-таки порой так хочется увидеть фильмы, которые особо отмечены критиками, собрали самую большую кассу или восторженные отзывы зрителей.

Если эти фильмы уже не идут в кинотеатрах и еще не появились в Сети и на DVD, абоненты «МегаФона» в приложении «МегаФон.ТВ» могут найти все недавние кинохиты и много чего еще.

Обратимся к фильмам, которые особенно нашумели в 2016 году. По данным «Кинопоиска», самой ожидаемой премьерой стал «Отряд самоубийц». Даже те, кто его не видел, прекрасно знают, как выглядит Харли Куинн в исполнении Марго Роби – этот образ уже стал интернет-мемом. Значит, хоть и с опозданием, имеет смысл посмотреть первоисточник.

Самой кассовой комедией минувшего года стала третья часть «Дневника Бриджит Джонс». Конечно, Рене Зельвегер за двенадцать лет, прошедших со съемок предыдущей части, не помолодела, но любовь зрителей помогла фильму преодолеть рубеж в 150 миллионов долларов - при бюджете в 35.

В общем, фанатам жанра стоит посмотреть эту комедию на «МегаФон.ТВ». Такая возможность имеется у абонентов, подключенных на тарифы «Все включено S-VIP». В зависимости от размера пакет включает от одного фильма и 50 телеканалов, которые можно смотреть без оплаты.

Среди мелодрам рекорд по сборам поставил «До встречи с тобой» с Эмилией Кларк. Чтобы понять, что помогло фильму с бюджетом в 20 миллионов собрать в десять раз больше (присутствие звезды «Игры престолов» или сюжет), посмотрите его.

На «МегаФон.ТВ» можно найти и другие фильмы 2016 года - буквально на любой вкус: от экранизированной игры «Варкрафт» и анимационной «Тайной жизни домашних животных» до сиквела «Иллюзия обмана: Второй акт».

«В приложении «МегаФона» уже более 100 недавних кинопремьер. Посмотреть их можно бесплатно или за небольшую доплату, взяв напрокат или купив. Наличие фильмов уточняйте в мобильном приложении «МегаФон.ТВ» в разделе «Фильмы», - рассказали ИА «ПензаИнформ» представители «МегаФона».

«Приложение «МегаФон.ТВ» понравится киноманам еще и потому, что на линейке «Все включено» начиная с пакета М трафик при просмотре не тарифицируется. Кстати, в четвертом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го именно тариф «Все включено М» абоненты стали подключать в два раза чаще. А значит, еще больше пензенцев могут наслаждаться киноновинками», - прокомментировал директор пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.