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Общество | Пензенской области на обустройство парков выделено почти 5,5 млн

01.02.2017|13:01
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В 2017 году 72 региона России займутся обустройством городских парков. На эти цели из федерального бюджета выделено 500 млн рублей, почти 5,5 из которых получит Пензенская область.

Денежные средства на обустройство мест массового отдыха направлены в города, где численность населения не превышает 250 тысяч человек.

Уже определен порядок осуществления контроля использования выделенных денег.

«Также утверждены правила предоставления, распределения и расходования таких субсидий», - сообщается на сайте Правительства РФ.

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Гость|01.02.2017 13:13|

Интересно, сколь уже отпилили, пока новость писали?

Гость|01.02.2017 13:21|

Вы ТЭЦ в порядок приведите

Гость|01.02.2017 13:24|

penzainform.ru писал(a):

«Также утверждены правила предоставления, распределения и расходования таких субсидий», - сообщается на сайте Правительства РФ.

Утверждены правила отката, распила и дачи взяток

Гость|01.02.2017 13:33|

Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой - http://1tv-zdorovya.blogspot.com бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами

Гость|01.02.2017 13:35|

Гость писал(a):

Вы ТЭЦ в порядок приведите
Зачем слово млять удалили из комента

Гость|01.02.2017 13:41|

А Б

Значительная часть нововведений так или иначе направлена на повышение цен на услуги или товары, либо иными способами осложнить жизнь людей. Нынешняя власть последовательно и неуклонно строит государство, враждебное по отношению к его народу.

эльшат мехтиев

России не изменения нужны, а радикальные Реформы. Мы погрязли в переназначениях Сердюковых и Шойгу, как и всех прочих с одной должности на другую. О каком социальном лифте можно втулять населению, если все верхние этажи всегда заняты на поколения вперёд и все движения для простого народа только по горизонтали определены: Мфц, суд, налоговая, суд, и так по кругу. В любом московском районе ТЫСЯЧИ должников. А что говорить про масштабы страны, где триллионы невозвратов по кредитам и триллионы по жкх???

Гость|01.02.2017 13:46|

penzainform.ru писал(a):

почти 5,5 из которых получит Пензенская область.
Вот это распил на несуществующие парки...Вот это манна небесная свалилась...

Имя: Гость
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