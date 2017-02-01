01.02.2017 | 13:01

В 2017 году 72 региона России займутся обустройством городских парков. На эти цели из федерального бюджета выделено 500 млн рублей, почти 5,5 из которых получит Пензенская область.

Денежные средства на обустройство мест массового отдыха направлены в города, где численность населения не превышает 250 тысяч человек.

Уже определен порядок осуществления контроля использования выделенных денег.

«Также утверждены правила предоставления, распределения и расходования таких субсидий», - сообщается на сайте Правительства РФ.