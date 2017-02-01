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Общество | Михаил Бабич положительно оценил Город Спутник

01.02.2017|11:11
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Полномочный представитель Президента Михаил Бабич назвал Город Спутник примером успешной реализации проекта комплексной застройки.

На заседании, которое состоялось 17 января, Михаил Бабич озвучил положительные результаты развития строительной отрасли в Пензенской области. В качестве одной из причин он назвал высокий спрос на жилье эконом-класса в многоэтажных домах, расположенных в микрорайонах комплексной застройки. В пример полпред привел Город Спутник, «один из самых масштабных в Приволжском федеральном округе проектов возведения современного жилого микрорайона».

Также Михаил Бабич отметил, что в 2016-м в Пензенской области удалось сохранить объем построенного жилья на уровне предыдущего года, несмотря на общероссийский спад в строительном секторе. Данный показатель превышает среднюю цифру по России и Приволжскому федеральному округу.

В прошедшем году в Пензенской области введено в эксплуатацию 885 тысяч квадратных метров жилья, из которых более 95 тысяч сдано компанией «Термодом» - это почти десятая часть от общего объема ввода по области, что является внушительным результатом для одной компании.

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