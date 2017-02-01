01.02.2017 | 12:31

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова решила проблему жительницы Каменки, которая обратилась к ней по вопросу о защите прав ее семьи.

Женщина жила в квартире по договору социального найма. Дом был ветхим, он находился в аварийном состоянии.

Местная администрация предложила семье переехать в другое жилье, однако оно также оказалось не приспособленным для проживания с тремя детьми: отсутствует индивидуальное отопление, повреждены стены, сантехника, газовая плита.

После того как Елена Рогова направила обращения в орган местного самоуправления и областную прокуратуру, жительнице Каменки наконец предоставили жилье, соответствующее всем требованиям действующего законодательства, сообщили на сайте уполномоченного по правам человека.