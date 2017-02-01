Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова решила проблему жительницы Каменки, которая обратилась к ней по вопросу о защите прав ее семьи.
Женщина жила в квартире по договору социального найма. Дом был ветхим, он находился в аварийном состоянии.
Местная администрация предложила семье переехать в другое жилье, однако оно также оказалось не приспособленным для проживания с тремя детьми: отсутствует индивидуальное отопление, повреждены стены, сантехника, газовая плита.
После того как Елена Рогова направила обращения в орган местного самоуправления и областную прокуратуру, жительнице Каменки наконец предоставили жилье, соответствующее всем требованиям действующего законодательства, сообщили на сайте уполномоченного по правам человека.
Уважаемая уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.
Жители города живущие на набережной у Ростка ежегодно платили налоги за землю, ежегодно по реестру стоимость а соответственно и налог повышался.
Губернатор Иван Александрович Белозерцев поручил первым лицам города цивилизовано расчистить набережную от жильцов предложив им адекватную компенсацию.
После этого внезапно стоимость земли упала в три раза!
Как такое возможно?
Как заметил Леонид Левин: никто из граждан не должен остаться без правовой поддержки.
Как депутат Госдумы он готов Вам всегда содействовать в подобной работе.
Пожалуйста разберитесь со сложившейся ситуацией, мы жители города Пенза очень на Вас рассчитываем.