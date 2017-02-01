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Общество | Мать троих детей из Каменки добилась выделения нового жилья

01.02.2017|12:31
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Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова решила проблему жительницы Каменки, которая обратилась к ней по вопросу о защите прав ее семьи.

Женщина жила в квартире по договору социального найма. Дом был ветхим, он находился в аварийном состоянии.

Местная администрация предложила семье переехать в другое жилье, однако оно также оказалось не приспособленным для проживания с тремя детьми: отсутствует индивидуальное отопление, повреждены стены, сантехника, газовая плита.

После того как Елена Рогова направила обращения в орган местного самоуправления и областную прокуратуру, жительнице Каменки наконец предоставили жилье, соответствующее всем требованиям действующего законодательства, сообщили на сайте уполномоченного по правам человека.

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Гость|01.02.2017 13:20|

Уважаемая уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.

Жители города живущие на набережной у Ростка ежегодно платили налоги за землю, ежегодно по реестру стоимость а соответственно и налог повышался.

Губернатор Иван Александрович Белозерцев поручил первым лицам города цивилизовано расчистить набережную от жильцов предложив им адекватную компенсацию.

После этого внезапно стоимость земли упала в три раза!

Как такое возможно?

Как заметил Леонид Левин: никто из граждан не должен остаться без правовой поддержки.

Как депутат Госдумы он готов Вам всегда содействовать в подобной работе.

Пожалуйста разберитесь со сложившейся ситуацией, мы жители города Пенза очень на Вас рассчитываем.

Гость|01.02.2017 13:23|

Гость писал(a):

Пожалуйста разберитесь со сложившейся ситуацией, мы жители города Пенза очень на Вас рассчитываем.
Не сюда пишете.

Гость|01.02.2017 13:33|

офигеть новость. вот уж точно новость. наконец то чиновки выполнили свои обязанности. скоро будем им памятники ставить за такие дела. представляю сколько эта женщина порогов лбом оббила.

Имя: Гость
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