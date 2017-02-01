01.02.2017 | 09:47

Судебные приставы разыскали 40-летнего гражданина, злоупотребляющего спиртным, который задолжал по алиментам своему 13-летнему сыну 498 тысяч рублей.

Мужчина, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и больной туберкулезом в открытой форме, в очередной раз был задержан за кражу и осужден на два года условно. Благодаря взаимодействию с сотрудниками УФСИН судебные приставы получили сведения о возможном месте нахождения должника.

Приставы обнаружили алиментщика на территории садоводческого общества, расположенного в районе села Васильевка Бессоновского района, где он проживал и охранял дачные участки.

«Мужчина был зарегистрирован в пустующем доме, где много лет никто не живет. Такая регистрация оказалась очень на руку отцу-беглецу, который решил, что его не найдут и таким образом он уйдет от алиментной ответственности и назойливых приставов. Смысл его существования заключается в поиске денег, но не на помощь своему единственному сыну, а на снабжение своего организма спиртным», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.