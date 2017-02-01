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Общество | Алиментщика, задолжавшего сыну полмиллиона, нашли в пустующем доме

01.02.2017|09:47
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Судебные приставы разыскали 40-летнего гражданина, злоупотребляющего спиртным, который задолжал по алиментам своему 13-летнему сыну 498 тысяч рублей.

Мужчина, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и больной туберкулезом в открытой форме, в очередной раз был задержан за кражу и осужден на два года условно. Благодаря взаимодействию с сотрудниками УФСИН судебные приставы получили сведения о возможном месте нахождения должника.

Приставы обнаружили алиментщика на территории садоводческого общества, расположенного в районе села Васильевка Бессоновского района, где он проживал и охранял дачные участки.

«Мужчина был зарегистрирован в пустующем доме, где много лет никто не живет. Такая регистрация оказалась очень на руку отцу-беглецу, который решил, что его не найдут и таким образом он уйдет от алиментной ответственности и назойливых приставов. Смысл его существования заключается в поиске денег, но не на помощь своему единственному сыну, а на снабжение своего организма спиртным», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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Гость|01.02.2017 09:56|

penzainform.ru писал(a):

Мужчина, неоднократно судимый и больной туберкулезом в открытой форме, в очередной раз попал на скамью подсудимых за кражу и был осужден на два года условно. Благодаря взаимодействию с сотрудниками УФСИН судебные приставы получили сведения о возможном месте нахождения должника.

Приставы обнаружили алиментщика на территории садоводческого общества, расположенного в районе села Васильевка Бессоновского района, где он проживал и охранял дачные участки.

Клоуны, вы расскажите как почти год не приставы могли найти должника-Юрия Ильина.

Гость|01.02.2017 10:02|

Гость писал(a):

Клоуны, вы расскажите как почти год не приставы могли найти должника-Юрия Ильина
Тсссс!!!

Гость|01.02.2017 11:00|

Вот как профессиональный вор охранял дачи- это конечно что-то! До этого ещё додуматься надо было председателю СНТ.Козёл охраняющий капусту - это класс.Ему ещё и зарплату платили дачники у которых он воровал!

Имя: Гость
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