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Общество | В Пензенской области лабораторно подтверждены 343 случая гриппа

31.01.2017|16:57
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Респираторно-вирусные инфекции и грипп не дают пензенцам расслабиться. Уровень заболеваемости не снижается, но, как заявляют специалисты регионального управления Роспотребнадзора и минздрава, об эпидемии пока говорить не стоит.

В области на карантин закрыты три школы - две из них в Лопатинском и Белинском районах. В городе в 25 общеобразовательных учреждениях 57 классов распущены. Но, несмотря на это, заболевших взрослых намного больше, чем детей.

«Лабораторно подтверждены 343 случая гриппа. Из них 56 - H3N2, 11 - грипп B, остальные нетипированные», - сообщила зам. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малькова.

Большинство из тех, кто сейчас находится под наблюдением врачей, не прививались от гриппа. Бесплатные уколы делали детям, пожилым людям с хроническими заболеваниями, медицинскому персоналу и педагогам.

«К сожалению, очень большая группа взрослого населения не подлежит обязательной вакцинации. Есть указание главного санитарного врача России, что прививки должны делать за счет работодателя», - уточнила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Однако не все руководители организаций готовы тратиться на такие профилактические мероприятия. Количество привитых в группе работающего населения невелико - чуть больше 39 000 жителей области.

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Гость|31.01.2017 19:10|

penzainform.ru писал(a):

остальные нетипированные»
А это что за зверь?

Гость|31.01.2017 22:16|

penzainform.ru писал(a):

Количество привитых в группе работающего населения невелико - чуть больше 39 000 жителей области.

Гость|01.02.2017 12:10|

penzainform.ru писал(a):

Лабораторно подтверждены 343 случая гриппа. Из них 56 - H3N2, 11 - грипп B, остальные нетипированные
А прививка делалась от какого вируса? И как можно уберечься от нетипированного гриппа?

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