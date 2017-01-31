31.01.2017 | 16:57

Респираторно-вирусные инфекции и грипп не дают пензенцам расслабиться. Уровень заболеваемости не снижается, но, как заявляют специалисты регионального управления Роспотребнадзора и минздрава, об эпидемии пока говорить не стоит.

В области на карантин закрыты три школы - две из них в Лопатинском и Белинском районах. В городе в 25 общеобразовательных учреждениях 57 классов распущены. Но, несмотря на это, заболевших взрослых намного больше, чем детей.

«Лабораторно подтверждены 343 случая гриппа. Из них 56 - H3N2, 11 - грипп B, остальные нетипированные», - сообщила зам. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малькова.

Большинство из тех, кто сейчас находится под наблюдением врачей, не прививались от гриппа. Бесплатные уколы делали детям, пожилым людям с хроническими заболеваниями, медицинскому персоналу и педагогам.

«К сожалению, очень большая группа взрослого населения не подлежит обязательной вакцинации. Есть указание главного санитарного врача России, что прививки должны делать за счет работодателя», - уточнила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Однако не все руководители организаций готовы тратиться на такие профилактические мероприятия. Количество привитых в группе работающего населения невелико - чуть больше 39 000 жителей области.