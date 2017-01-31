31.01.2017 | 17:24

Во вторник, 31 января, в городском управлении образования сообщили, что в школах Пензы увеличилось количество классов, закрытых на карантин.

Если вечером в понедельник в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ были распущены ученики 60 классов в 26 заведениях, то 31-го числа - 73 класса в 28 учреждениях, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как выяснило ИА «ПензаИнформ», на карантин закрыто по одному классу в школах № 1, 10, 12, 25, 59, 63, 65, 67, 68, 76, лицеях № 2, 29, гимназии № 43, а также гимназии «САН». По два класса распущено в школах № 11, 35, 40, 57, 60, три класса - в школе № 19; по четыре - в школах № 20 и 27 и гимназиях № 4 и 42; пять - в школе № 74; шесть - в школе № 46; семь - в школе № 77 и 12 классов - в школе № 75.

«Все учреждения Пензы функционируют в обычном режиме. В каждой школе проводятся дополнительная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание в отсутствие школьников и другие профилактические меры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», - сообщил начальник Управления образования Пензы Юрий Голодяев.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 70,1% и не превышен ни в одной из возрастных групп.