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Общество | В Пензе число закрытых на карантин классов увеличилось до 73

31.01.2017|17:24
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Во вторник, 31 января, в городском управлении образования сообщили, что в школах Пензы увеличилось количество классов, закрытых на карантин.

Если вечером в понедельник в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ были распущены ученики 60 классов в 26 заведениях, то 31-го числа - 73 класса в 28 учреждениях, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как выяснило ИА «ПензаИнформ», на карантин закрыто по одному классу в школах № 1, 10, 12, 25, 59, 63, 65, 67, 68, 76, лицеях № 2, 29, гимназии № 43, а также гимназии «САН». По два класса распущено в школах № 11, 35, 40, 57, 60, три класса - в школе № 19; по четыре - в школах № 20 и 27 и гимназиях № 4 и 42; пять - в школе № 74; шесть - в школе № 46; семь - в школе № 77 и 12 классов - в школе № 75.

«Все учреждения Пензы функционируют в обычном режиме. В каждой школе проводятся дополнительная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание в отсутствие школьников и другие профилактические меры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», - сообщил начальник Управления образования Пензы Юрий Голодяев.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 70,1% и не превышен ни в одной из возрастных групп.

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Гость|31.01.2017 17:51|

чем дальше, тем хуже. ПОРА ЗАКРЫВАТЬ ВСЕ ШКОЛЫ!!! ПОЖАЛЕЙТЕ ДЕТЕЙ!!!

Гость|31.01.2017 17:55|

НУЖНО ЗАКРЫВАТЬ ВСЕ ШКОЛЫ!!!!

Гость|31.01.2017 18:18|

Требуем закрыть школы на карантин!!!Ученика 11 -А класса )))

Гость|31.01.2017 18:18|

Нужно закрыть, иначе потом будет хуже.

Гость|31.01.2017 18:18|

77ю закрыть полностью!Болеют многие,а ещё массовки собирают!Грядёт 6 февраля конкурс стройпесни!НЕЛЬЗЯ массовки создавать!!!Я лично своего ребёнка не пущу!

Гость|31.01.2017 18:18|

закрывайте

Гость|31.01.2017 18:19|

А с моим здоровым ребенком вы будете дома сидеть?

НЕ НУЖНО ЗАКРЫВАТЬ ШКОЛЫ!!!!

Больные пусть сидят дома, а здоровые учатся!!!!

Болеет 1 школьник из 10!!!

НЕ ДОЛЖНЫ ИЗ-ЗА ОДНОГО СТРАДАТЬ ДЕВЫТЬ!!!!!

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ШКОЛЫ!!!!!

Гость|31.01.2017 18:20|

Им нужно чтоб дошло до того,чтоб весь город болел..

Гость|31.01.2017 18:21|

Вот пускай твой школьник в школу и ходит!

Здоровый))

Гость|31.01.2017 18:27|

Гость писал(a):

А с моим здоровым ребенком вы будете дома сидеть?
А че с ним сидеть..он уже школьник

Гость|31.01.2017 19:01|

77 закройте дети болеют !!!

Гость|31.01.2017 19:10|

Школы это рассадник заразы, по большому счёту там ничему людей не учат, всё равно основная масса людей работает таксистами, шоферами, грузчиками, охранниками ил каменщиками-для этого совсем не обязательно 10 лет штаны в школе протирать.

Гость|31.01.2017 19:25|

42 закройте ,просьба 10 б

Гость|31.01.2017 22:08|

Многие дети ходят сопливые и кашляют. Температуры нет, но и здоровыми не назовешь. Лучше ввести карантин, чем осложнения получить от такого состояния

Гость|31.01.2017 22:12|

Гость писал(a):

Многие дети ходят сопливые и кашляют. Температуры нет, но и здоровыми не назовешь. Лучше ввести карантин, чем осложнения получить от такого состояния
от таких детей болеют учителя

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Имя: Гость
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