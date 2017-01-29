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Общество | В пензенских ФОКах планируют увеличить количество платных услуг

29.01.2017|12:30
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Губернатор поставил задачу - изменить существующую систему работы физкультурно-оздоровительных комплексов, относящихся к пензенским школам.

«Необходимо увеличить наполняемость ФОКов и, если будет такая возможность, количество платных услуг, чтобы направлять полученные средства на приобретение инвентаря и ремонт этих помещений», - отметил глава города Пензы Валерий Савельев.

Одним из первых - всего же их в областном центре 9 - осмотрели «Спутник». Глава города подробно расспросил занимающихся там детей, а также поинтересовался мнением взрослых.

«Здесь просторно, ребятам очень нравится. К тому же у них хорошее время. Дети успевают зайти после учебы домой и пообедать. Уже потом приходят к нам», - рассказала тренер по легкой атлетике ЦДЮТТ г. Пензы Марина Чураева.

Одним из поводов проверить работу ФОКа «Спутник» стала жалоба на то, что якобы в его спортивном зале темновато. Но оказалось, что тревожный сигнал был необоснованным.

«Судя по документам, которые имеются у директора школы № 30, освещенность соответствует нормам», - пояснил Валерий Савельев.

Что же касается специализации работы физкультурно-оздоровительных комплексов, то изначально зарабатывание денег не было их предназначением.

«Все школьные ФОКи - некоммерческие структуры. Они не нацелены на получение прибыли. Эти комплексы построены, для того чтобы оказывать бесплатные услуги детям», - сообщил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Поэтому сложившиеся устои, согласно новым веяниям, придется менять.

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Гость|29.01.2017 12:42|

Спорт на самоокупаемость? Интересно.

Гость|29.01.2017 12:48|

Да и при этом должна быть посещаемость, ме такой спорт за бабло не нужен.я и бесплатно могу заниматься спортом.

Гость|29.01.2017 12:51|

penzainform.ru писал(a):

Юрий Голодяев.

Поэтому сложившиеся устои, согласно новым веяниям, придется менять.

За еженедельный футбольный турнир в фоке по одной игре берут по тысячи с каждой команды. 2 тайма по 25м куда ещё дороже то?

Голодяев как с вашей зарплатой можно декларировать квартиру 150м небось ещё и с обстановкой?

Гость|29.01.2017 12:52|

Что опять деньги с родителей? Школам потребуется коммерческий директор.

Гость|29.01.2017 13:04|

penzainform.ru писал(a):

«Необходимо увеличить наполняемость ФОКов и, если будет такая возможность, количество платных услуг,
Ликвидация хоккейного Дизеля даст деньги. Ребят не грабьте, идиоты!

Гость|29.01.2017 13:11|

Нужно бюджетников загнать, чтобы в ФОКах занимались. Рядовые сотрудники платят 50 рублей в час, начальство 200 рублей.

Гость|29.01.2017 13:16|

Все ФОКи должны быть доступными и бесплатными. За предложения брать с детей деньги чиновник должен быть нейтрализован . Кто бы он ни был .

Гость|29.01.2017 13:21|

Это значит угробить спорт

Гость|29.01.2017 13:39|

раз губернатор сказал сделать платными Фоки значит сделают

Гость|29.01.2017 13:54|

Гость писал(a):

раз губернатор сказал сделать платными Фоки значит сделают
Футбол 1 час 2 тысячи уже.

Гость|29.01.2017 14:02|

Гость писал(a):

Все ФОКи должны быть доступными и бесплатными.
Как в Германии?

Гость|29.01.2017 14:18|

Гость писал(a):

29.01.2017 13:39|

раз губернатор сказал сделать платными Фоки значит сделают

Не важно, кто чего сказал. Развивать надо любительский спорт, а не профессиональный платя бездельникам огромные суммы. Кому нухны профессионалы, пусть покупают Челси. А глупые предложения не нужно реализовывать. Подготовку к сдаче ГТО где собираетесь вести?

Гость|29.01.2017 14:25|

Гость писал(a):

Это значит угробить спорт
Спорт давно пора угробить и развивать физкультуру. Никаких изнуряющих тренировок и соревнований КТО КОГО быть не должно . Это только во вред здоровью.

Гость|29.01.2017 14:45|

Полное издевальство над народом и так фоки не доступны ещё и плата кошмар вот вам и массовый спорт здоровье и физкультура Губернатор опомнитесь

Гость|29.01.2017 14:49|

Кому они нафиг нужны эти ваши платные ФОКи? Раньше бесплатно в каждом дворе коробку заливали, да еще тренера за счет бюджета содержали. Вот и растили чемпионов. А сейчас? Кто богаче, тот и чемпион?

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Имя: Гость
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