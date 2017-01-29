29.01.2017 | 12:30

Губернатор поставил задачу - изменить существующую систему работы физкультурно-оздоровительных комплексов, относящихся к пензенским школам.

«Необходимо увеличить наполняемость ФОКов и, если будет такая возможность, количество платных услуг, чтобы направлять полученные средства на приобретение инвентаря и ремонт этих помещений», - отметил глава города Пензы Валерий Савельев.

Одним из первых - всего же их в областном центре 9 - осмотрели «Спутник». Глава города подробно расспросил занимающихся там детей, а также поинтересовался мнением взрослых.

«Здесь просторно, ребятам очень нравится. К тому же у них хорошее время. Дети успевают зайти после учебы домой и пообедать. Уже потом приходят к нам», - рассказала тренер по легкой атлетике ЦДЮТТ г. Пензы Марина Чураева.

Одним из поводов проверить работу ФОКа «Спутник» стала жалоба на то, что якобы в его спортивном зале темновато. Но оказалось, что тревожный сигнал был необоснованным.

«Судя по документам, которые имеются у директора школы № 30, освещенность соответствует нормам», - пояснил Валерий Савельев.

Что же касается специализации работы физкультурно-оздоровительных комплексов, то изначально зарабатывание денег не было их предназначением.

«Все школьные ФОКи - некоммерческие структуры. Они не нацелены на получение прибыли. Эти комплексы построены, для того чтобы оказывать бесплатные услуги детям», - сообщил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Поэтому сложившиеся устои, согласно новым веяниям, придется менять.