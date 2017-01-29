29.01.2017 | 09:57

Пензенские полицейские помогли жительнице Благовещенска Амурской области найти брата. До 1973 года родственники переписывались, а затем связь была утрачена.

По просьбе женщины ее сын Павел Сарычев занялся поисками. Он обратился в УМВД России по Пензенской области, указав фамилию, имя, отчество и предположительный год рождения дяди.

Полицейские установили и проверили всех жителей Сурского края с такими данными. Один из мужчин, проживающий в Пензе, подтвердил, что у него действительно есть сестра на Дальнем Востоке.

Сотрудники УМВД сообщили инициаторам розыска контактные данные родственника. Всего через пять дней, после того как обращение из Благовещенска было отправлено пензенским полицейским, между братом и сестрой состоялся первый за последние 43 года телефонный разговор.

«Наша семья выражает огромную благодарность за помощь! Спасибо за это доброе дело!» – говорится в письме, которое направил Павел Сарычев в адрес начальника Управления МВД России по Пензенской области Юрия Рузляева.