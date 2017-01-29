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Общество | Полицейские помогли пензенцу обрести сестру после 43-летней разлуки

29.01.2017|09:57
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Пензенские полицейские помогли жительнице Благовещенска Амурской области найти брата. До 1973 года родственники переписывались, а затем связь была утрачена.

По просьбе женщины ее сын Павел Сарычев занялся поисками. Он обратился в УМВД России по Пензенской области, указав фамилию, имя, отчество и предположительный год рождения дяди.

Полицейские установили и проверили всех жителей Сурского края с такими данными. Один из мужчин, проживающий в Пензе, подтвердил, что у него действительно есть сестра на Дальнем Востоке.

Сотрудники УМВД сообщили инициаторам розыска контактные данные родственника. Всего через пять дней, после того как обращение из Благовещенска было отправлено пензенским полицейским, между братом и сестрой состоялся первый за последние 43 года телефонный разговор.

«Наша семья выражает огромную благодарность за помощь! Спасибо за это доброе дело!» – говорится в письме, которое направил Павел Сарычев в адрес начальника Управления МВД России по Пензенской области Юрия Рузляева.

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Гость|29.01.2017 10:02|

лучше найдите кто мобильник уволок

Гость|29.01.2017 10:25|

БРЕД КАКОЙ ТО

Гость|29.01.2017 12:20|

Братан и уволок мобильник. Поэтому и молчал 43 года. Теперь возвращать придётся.

Гость|29.01.2017 13:03|

какой мобильник 43 года назад?

Гость|29.01.2017 13:21|

43 года - не виделись, бред какой то, что он прятался или с головой амнезия, или просто приар Полиции, это же не война что в течении одного дня или часа люди меняли место пребывания.А сего стороны были ли поиски, если нет , то жаль мужика -что его нашли.

Гость|29.01.2017 15:04|

Медаль ухаха дебилизм

Гость|29.01.2017 21:30|

Дурачки, это вам намекнули, что любого найдут при необходимости.

Имя: Гость
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