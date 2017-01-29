29.01.2017 | 12:00

Пензенцы могут сообщать об отсутствии тепла или плохо греющих батареях сразу по нескольким телефонам. В областном управлении ЖКХ номер 21-08-53, в госжилстройтехинспекции - 94-13-97.

В связи с аварией на ТЭЦ десятки тысяч горожан замерзали в своих квартирах.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг потребители имеют право на перерасчет.

«При авариях систем отопления период отключения допускается на 16 часов при условии, что температура в помещении не ниже 12 градусов», - сообщила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Если там люди не найдут понимания, то следует написать заявление в госжилстройтехинспекцию.

«Мы делаем замер параметров, запрашиваем период отключения, проверяем все показатели», - пояснила Инна Левченко.

С января 2017-го за неправильно выставленные счета компаниям грозит штраф. Его размер до 50% от неверно начисленной суммы.