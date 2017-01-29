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Общество | Пензенцам напомнили порядок перерасчета платы за тепло

29.01.2017|12:00
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Пензенцы могут сообщать об отсутствии тепла или плохо греющих батареях сразу по нескольким телефонам. В областном управлении ЖКХ номер 21-08-53, в госжилстройтехинспекции - 94-13-97.

В связи с аварией на ТЭЦ десятки тысяч горожан замерзали в своих квартирах.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг потребители имеют право на перерасчет.

«При авариях систем отопления период отключения допускается на 16 часов при условии, что температура в помещении не ниже 12 градусов», - сообщила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Если там люди не найдут понимания, то следует написать заявление в госжилстройтехинспекцию.

«Мы делаем замер параметров, запрашиваем период отключения, проверяем все показатели», - пояснила Инна Левченко.

С января 2017-го за неправильно выставленные счета компаниям грозит штраф. Его размер до 50% от неверно начисленной суммы.

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Гость|29.01.2017 12:13|

Количество платежек увеличат до 5? На КАПРЕМОНТ ТЕПЛОСЕТЕЙ когда начнут собирать?

Гость|29.01.2017 12:15|

penzainform.ru писал(a):

Его размер до 50%
Очень скромный размер штрафа !

Гость|29.01.2017 12:16|

Куда пожаловаться на мошенников? Прокуратура в стороне, молчит как всегда.

Гость|29.01.2017 12:21|

penzainform.ru писал(a):

Его размер до 50% от неверно начисленной суммы.
А вот если у них будут не приписки, а будет на самом деле сбой и в платёжках будут сотни тысяч-от тогда им повезёт так повезёт.

Гость|29.01.2017 12:24|

penzainform.ru писал(a):

Жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию.
Жителям необходимо обратиться в суд и подать заявления на управляющие компании- пояснила Инна Левченко.

Где-то так правильнее было бы и по честному.penzainform.ru писал(a):

В связи с аварией на ТЭЦ
ТЭЦ тепло подавало и не доводила город до того,что было.Была и продолжается и будет продолжаться авария на теплосетях.Сгнили они вот и рвуться или порываются.

Гость|29.01.2017 12:25|

Если обманывают на 1000, то пятьсот остаётся, а другие пятьсот в бюджет?

Гость|29.01.2017 12:35|

Я отдам потом половину И ВСЕ

Гость|29.01.2017 12:41|

Против бритвы - пиджак и брюки.

Только пиджак.

Гость|29.01.2017 12:46|

Надо создавать фонд капитального ремонта теплоситей

Гость|29.01.2017 12:48|

Это только слова, а на деле придут квитанции с обычной оплатой а то даже и с завышеной. Ведь все расходы на ремонт теплотрассы и на помощь с других областей положат на плечи обычных горожан

Гость|29.01.2017 12:49|

Лучше построят Фоки и всякую лубуду, чем будут менять теплотрассы.

Гость|29.01.2017 12:51|

Ясен пень от куда у богатых столько денег

Гость|29.01.2017 12:51|

Дешевле обойдётся построить мини котельные на 3 или 4 дома

Гость|29.01.2017 13:00|

если установлен тепловой счетчик,все будет учтено!

Гость|29.01.2017 13:20|

Гость писал(a):

Жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию.
нет работников этой компании на месте. МЧС, городские службы есть, а жилсервиса нет. Надо ж работать, мозгами шевелить. это не на жителей всё сваливать.

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Имя: Гость
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